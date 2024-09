Autosuffisance alimentaire : Lancement d’un ambitieux projet de culture des oléagineuses au Sahara

Le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Youcef Cherfaa, a levé le voile hier, le 1ᵉʳ septembre 2024, sur une initiative agricole d’envergure. 300 000 hectares de terres sahariennes seront consacrés à la culture des oléagineuses.

L’Algérie s’engage alors à nouveau dans un programme de développement agricole dans le Sahara, avec une initiative porteuse de promesses. À travers une politique stratégique, ce projet vise à renforcer le secteur agricole local. Ainsi, atteindre une autosuffisance alimentaire et minimiser l’importation de certains aliments essentiels telle que l’huile de table.

Culture d’oléagineuses : un pari pour l’autosuffisance alimentaire

Le gouvernement Algérien continue sa démarche d’exploitation des vastes terres du sud du pays. Le projet des cultures oléagineuses s’inscrit dans une stratégie visant à valoriser le potentiel du Sahara en mettant en place diverses zones de production.

Dans le cadre du programme à l’horizon 2028, un million d’hectares sera dédié à la culture de différentes plantations, à savoir :

500 000 hectares seront réservés à la production de céréales ;

220 000 hectares seront destinés à la culture du maïs ;

20 000 hectares dédiés à la production de légumineuses ;

Ce projet agricole est soutenu par l’Office de Développement de l’Agriculture Industrielle en Terres Sahariennes (ODAS). Celui-ci se chargera de fournir des réserves de sécurité en cas de perturbations du marché mondial ou de crise climatique. L’ODAS aspire également à soutenir le projet en prenant en charge les besoins domestiques en produits agricoles stratégiques.

Cette initiative se fonde sur un plan stratégique, intégrant plusieurs objectifs. L’ambition principale du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural est de produire une huile de table 100% algérienne. Visant non seulement l’autosuffisance, mais aussi le développement de la capacité d’exportation afin de se positionner sur la scène du marché international. Et ce, en engageant des capitaux dans les infrastructures de stockage et de transformation, afin garantir la meilleure qualité.

L’exploitation du potentiel du Sahara continue avec une série de projets agricoles

En plus des cultures oléagineuses, Youcef Cherfaa a rappelé l’engagement du gouvernement Algérien de réaliser une autosuffisance de blé d’ici à 2025. En effet, la production de blé dur couvre environs 80 % de la demande locale en 2024. Néanmoins, l’objectif est d’atteindre les 100 %, et mettre fin aux importations de ce produit alimentaire essentiel. Le ministre a donc fait appel aux exploitants agricoles du sud du pays pour un rendement optimal.

Plus de 54 parcelles agricoles ont été choisies dans différentes wilayas du sud, correspondant à 460 000 ha. Parmi ces périmètres agricoles, 460 000 ha ont été remis à 431 exploitants, dont 286 sont actuellement opérationnels.

