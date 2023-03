Autosuffisance alimentaire en Algérie : les objectifs de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a préside hier, le mardi 28 février au Palais des Nations (Club des pins) à Alger, la cérémonie d’ouverture des Assises nationales de l’Agriculture, placées sous le slogan « Agriculture: sécurité alimentaire durable », ou il a abordé le sujet de l’autosuffisance alimentaire en Algérie.

En effet, lors de cette ouverture, le Chef de l’Etat a rappelé l’importance de la filière céréalière pour réaliser la sécurité alimentaire du pays, soulignant que l’Algérie est capable aujourd’hui, grâce à ses potentialités et ses atouts, de réaliser son autosuffisance alimentaire d’ici 2024-2025.

« Je pense que nous ne sommes pas très loin d’atteindre notre indépendance alimentaire. Quelques étapes encore à franchir et nous y parviendrons sûrement et sans contrainte. Nous accéderons à l’autosuffisance d’ici 2024-2025 », a déclaré Tebboune dans son allocution prononcée à l’ouverture des travaux des assises nationales de l’Agriculture, soulignant que l’indépendance de la décision politique des pays est tributaire de la garantie de leur sécurité alimentaire.

Pour ce qui est résultats que le secteur de l’agriculture a réalisé ces dernières années, le Président Tebboune s’est dit satisfait, relevant que ce dernier « a contribué à plus de 14,7 % au PIB en 2022 où la valeur de la production agricole a atteint près de 4550 milliards de dinars, soit une hausse de 38 % par rapport à 2021 ».

De plus, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a révélé que le taux de couverture des besoins alimentaires par la production nationale a atteint 75 %, ajoutant que le secteur de l’agriculture emploie actuellement plus de 2,7 millions de travailleurs.

Qu’en est-il des filières céréalière et des légumes et des fruits ?

Par ailleurs, pour ce qui est de la filière céréalière, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Algérie « est capable de produire, en exploitant toutes les potentialités, un minimum de 60 quintaux/hectare en moyenne », ajoutant que le secteur peut « produire des quantités importantes de céréales notamment dans le sud ».

Concernant la filière des légumes et fruits, Tebboune a relevé les efforts considérables sont faits même pour la production des fruits exotiques, soulignant, toutefois, la nécessité de trouver « une solution définitive pour le problème du foncier agricole et de focaliser sur la diversification de la production dans les différentes filières agricoles pour augmenter les revenus du secteur agricole et par conséquent nos réserves ».

Le Président Tebboune a également incité les jeunes à s’orienter vers l’agriculture dans le cadre des startups, affirmant que les « portes sont ouvertes aux jeunes diplômés universitaires et spécialisés dans le domaine pour concrétiser leurs idées ».

