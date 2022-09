Autoroute Tipasa – Fouka : un accident fait plusieurs blessés

Les accidents de la route sont un réel facteur de mortalité en Algérie. Malgré la sensibilisation effectuée par les autorités auprès des citoyens, beaucoup d’accidents sont encore comptabilisés, pour la plupart suivis de lourdes pertes matérielles et humaines.

Aujourd’hui, soit le vendredi 16 septembre 2022, un accident a été causé par une collision en série de dix (10) voitures sur l’autoroute de Tipasa – Fouka, plus précisément dans la commune de Fouka.

Selon un communiqué diffusé par la Direction de la Protection Civile de la wilaya, l’accident a fait 11 victimes, tous blessés. Les services de la protection civile sont donc intervenus ce matin, et les individus ont été transférés à l’hôpital de Zeralda. C’est la cellule affiliée à Douaouda, en collaboration avec celle de Bou Smail qui sont toutes les deux intervenues en plus de l’unité principale de la wilaya de Tipasa.

Accidents de la route : bilan de la semaine du 06 septembre 2022

La situation ne semble pas s’améliorer, et le nombre d’accidents de la route est en hausse. En effet, le bilan partagé par les autorités compétentes n’est pas réjouissant. Dans un communiqué, la sureté nationale a diffusé les chiffres reflétant ce bilan.

Selon celui-ci, les autorités ont enregistré des hausses en ce qui concerne tous les points pendant la période allant du 06 au 12 septembre 2022. Le nombre d’accidents a augmenté de 26, le nombre de blessés de 63, et le nombre de morts de 4 en comparaison à la semaine précédente.

La sureté national a révélé que les principales causes de ces accidents sont : « le non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, l’excès de vitesse et au manque de concentration au volant ainsi que d’autres raisons liées à l’état du véhicule ». 97% de ces accidents seraient donc causés par l’Homme.