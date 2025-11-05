Autoroute Est-Ouest : une liaison très attendue entre en service dans cette wilaya

Le chantier du raccordement autoroutier entre Tizi-Ouzou et Bouira franchit une nouvelle étape. Ce mardi, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djaloui, a procédé à la mise en service d’un tronçon de cinq kilomètres, marquant un progrès concret vers la jonction de la wilaya avec l’autoroute Est-Ouest. Ce projet, stratégique pour la mobilité régionale, avance désormais à un rythme que le ministère souhaite accélérer afin d’en livrer la totalité dans les meilleurs délais.

Tizi-Ouzou – Bouira : un tronçon de 5 km mis en service à Draâ El Mizan

Le segment inauguré s’étend du point kilométrique 29 au point kilométrique 34, sur le territoire de Draâ El Mizan. Il vient s’ajouter aux sections déjà ouvertes, facilitant progressivement la circulation et réduisant les distances entre les deux wilayas.

Selon la Radio régionale de Tizi-Ouzou, un nouveau tronçon long de 14 kilomètres devrait être livré dans un délai de quatre mois, reliant le point kilométrique 34 jusqu’à l’échangeur d’El Djebahia, connectant ainsi directement le tracé à l’autoroute Est-Ouest.

Un projet stratégique pour la mobilité régionale

Lors de sa visite, le ministre Abdelkader Djaloui a pris connaissance d’un rapport détaillé sur l’état d’avancement des travaux. Il a également inspecté plusieurs chantiers encore en cours, soulignant l’importance de renforcer la cadence d’exécution pour achever les dernières sections dans les délais fixés.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que « des mesures concrètes seront discutées lors d’une réunion au niveau central ». Afin d’évaluer les progrès réalisés et de lever les obstacles techniques ou administratifs qui freinent le projet.

Vers l’autoroute est-ouest : une liaison attendue par les usagers

L’autoroute reliant Tizi-Ouzou à Bouira représente un maillon clé du réseau national. Elle permettra de :

Désenclaver plusieurs localités montagneuses de la région,

Fluidifier la circulation vers Alger et les wilayas de l'intérieur,

Intégrer Tizi-Ouzou au grand axe Est-Ouest, favorisant ainsi les échanges économiques et les déplacements.

Les habitants de la région, régulièrement confrontés à de longs trajets sinueux, voient dans cette infrastructure une avancée majeure pour la sécurité et le développement local.

Enfin, avec la mise en service de ce nouveau tronçon, le projet autoroutier entre Tizi-Ouzou et Bouira entre dans sa phase finale. Si les délais annoncés sont respectés, la connexion complète à l’autoroute Est-Ouest pourrait devenir réalité dans les prochains mois. Offrant à la région un accès direct aux principaux axes du pays.