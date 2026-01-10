Autoroute est-ouest : un vaste programme de maintenance lancé, voici les zones concernées

Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a annoncé, ce samedi, le lancement officiel d’une large opération de maintenance du réseau routier et autoroutier à l’échelle nationale. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des instructions du ministre Abdelkader Djellawi et marque le début de la mise en œuvre du programme de maintenance prévu pour l’année 2026.

Les premières interventions ont été lancées dès ce matin au niveau de la sortie du tunnel de Chaâoua, dans la commune de Khraïssia, sur la deuxième rocade d’Alger, à partir de 8 heures. Ce point de départ symbolise la volonté des autorités de renforcer l’entretien des infrastructures routières, particulièrement sur les axes à forte circulation.

Un programme couvrant l’ensemble des wilayas

Selon le communiqué du ministère, ce programme de maintenance concerne toutes les wilayas du pays. Il vise principalement à améliorer la qualité du réseau routier, renforcer sa durabilité et garantir de meilleures conditions de sécurité pour les usagers. Les opérations prévues comprennent des interventions ciblées, la remise en état des tronçons dégradés et la réalisation de projets jugés prioritaires.

Le ministère a souligné que l’année 2025 s’est clôturée sur un bilan positif. Au total, 2 300 kilomètres de routes nationales et de wilayas ont bénéficié de travaux de maintenance réguliers. Ces actions ont permis d’assurer la continuité du service et de préserver la qualité du réseau.

Dans le même temps, 28,4 kilomètres d’autoroutes dégradées ont été réparés sur plusieurs tronçons répartis dans dix wilayas. Ces travaux ont contribué à améliorer la fluidité du trafic et à renforcer la sécurité routière.

Travaux techniques et études spécialisées

Par ailleurs, 365 mètres linéaires de joints de dilatation ont été remplacés sur les autoroutes des wilayas de Aïn Defla, Alger, Boumerdès et Bouira. Une étude technique a également été réalisée sur 51 kilomètres d’autoroutes à Alger, Blida, Boumerdès et Bouira, permettant d’établir un diagnostic précis et de définir les priorités d’intervention.

Les travaux se poursuivent actuellement sur plusieurs chantiers. Ils concernent la réparation de 16,3 kilomètres d’autoroutes dégradées, le remplacement de 1 791 mètres linéaires de joints de dilatation sur divers ouvrages d’art, ainsi que la maintenance de 1 800 kilomètres de routes nationales et de wilayas.

Les grandes orientations du programme 2026

Dans la perspective de 2026, le ministère prévoit le lancement d’un important programme d’investissement pour moderniser et renforcer les infrastructures routières. Celui-ci comprend le renforcement de 51 kilomètres d’autoroutes, de 1 000 kilomètres de routes nationales et de 100 kilomètres de routes de wilayas, ainsi que des travaux de revêtement sur de vastes tronçons.

Enfin, l’élimination progressive de 29 points noirs figure parmi les priorités du programme 2026, avec pour objectif de réduire les risques d’accidents et d’améliorer durablement la sécurité sur les routes nationales.