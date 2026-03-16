Autoroute est-ouest : un nouveau tronçon très attendu ouvert à la circulation

Les autorités ont officiellement ouvert ce lundi à la circulation un nouveau tronçon de la pénétrante de Béjaïa, franchissant ainsi une nouvelle étape dans la réalisation de cet important projet d’infrastructure routière. Il s’agit de la section reliant Merdj Ouamane (PK16) à Oued-Ghir (PK11), sur une distance d’environ cinq kilomètres. La direction des Travaux publics de la wilaya a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

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Cette mise en service intervient quelques jours seulement après l’inauguration officielle du tronçon, qui s’est déroulée jeudi dernier. Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux publics, a présidé la cérémonie en marge d’une visite de travail qu’il a effectuée dans la wilaya de Béjaïa. La délégation ministérielle s’était notamment rendue à la mine de zinc située à Oued Amizour, un projet industriel majeur pour la région.

Une amélioration attendue pour la circulation

Les habitants et les usagers de la région attendent avec impatience l’ouverture de cette portion de route. Depuis plusieurs années, la pénétrante de Béjaïa est considérée comme un axe stratégique destiné à désengorger la circulation et à améliorer l’accès au port de la ville.

Avec la mise en exploitation de ce nouveau tronçon, les automobilistes pourront bénéficier d’un trajet plus fluide entre les différentes localités traversées par cet axe routier. Les autorités locales estiment que cette infrastructure contribuera à réduire les embouteillages, notamment aux heures de pointe, tout en facilitant les déplacements quotidiens des habitants.

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Selon la direction des Travaux publics, cette section de cinq kilomètres représente une avancée importante dans l’achèvement progressif de la pénétrante, dont la réalisation se poursuit sur d’autres segments. Les responsables soulignent également que ce projet vise à renforcer la sécurité routière en offrant des voies modernes et adaptées à un trafic de plus en plus dense.

Un projet stratégique pour la région

La pénétrante de Béjaïa constitue l’un des projets routiers les plus importants dans l’est du pays. Elle doit à terme permettre de relier directement la wilaya de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest, améliorant ainsi la connectivité entre le littoral et les régions de l’intérieur.

Outre l’amélioration des déplacements pour les habitants, cette infrastructure revêt également une dimension économique importante. Elle devrait faciliter le transport des marchandises, notamment vers le port de Béjaïa, considéré comme l’un des principaux hubs logistiques du pays.

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Les autorités espèrent que l’avancement progressif de ce projet contribuera à soutenir le développement économique local, en améliorant les conditions de transport pour les entreprises et les investisseurs.

Pour la population locale, l’ouverture de ce nouveau tronçon représente donc une étape concrète dans la concrétisation d’un projet attendu depuis de nombreuses années.Les habitants espèrent désormais que les autorités livreront les autres sections de la pénétrante dans les délais afin de tirer pleinement profit de cette infrastructure structurante.