Autoroute est-ouest : un important tronçon fermé à la circulation (Gendarmerie Nationale)

Ce lundi, la Gendarmerie nationale a annoncé la fermeture de l’autoroute est-ouest au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Selon les autorités, les fortes pluies qui se sont abattues sur la région ces derniers jours ont provoqué une montée rapide du niveau de l’eau, rendant certaines portions de l’autoroute impraticables. La Gendarmerie nationale a indiqué que cette fermeture vise à garantir la sécurité des automobilistes et à éviter tout risque d’accident lié aux inondations.

Fermeture de l’autoroute est-ouest à Bordj Bou Arreridj en raison des inondations

Cette mesure d’urgence a été prise après une montée significative des eaux sur le tronçon reliant Bordj Bou Arreridj à Aïn Tesra, particulièrement au niveau de la commune d’El Anasser.

Les automobilistes sont invités à éviter cette zone et à emprunter des itinéraires alternatifs jusqu’à nouvel ordre. Des équipes de la Gendarmerie et de la Protection civile sont sur place pour gérer la situation et venir en aide aux conducteurs en difficulté. Des opérations de drainage de l’eau sont également en cours afin de rétablir la circulation le plus rapidement possible.

À LIRE AUSSI : Autoroute est-ouest : bientôt un système de péage en place ? Le ministère répond

La wilaya de Bordj Bou Arreridj n’est pas la seule à être affectée par ces intempéries. D’autres régions alentours font également face à des problèmes similaires, avec des routes coupées et des infrastructures endommagées. Les autorités appellent à la vigilance et conseillent aux habitants des zones touchées de limiter leurs déplacements et de suivre les consignes de sécurité.

En attendant une amélioration des conditions météorologiques et la réouverture de l’autoroute, la Gendarmerie nationale continuera de surveiller la situation de près et d’informer régulièrement le public de l’évolution des conditions de circulation.

À LIRE AUSSI : Tebboune ordonne une indemnité de 50.000 DA aux agriculteurs impactés par les inondations