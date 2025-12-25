Autoroute Est-Ouest : relance de deux tronçons après des années d’arrêt 

Après plusieurs années de blocage, l’Algérie relance les projets routiers reliant des axes stratégiques à l’autoroute Est-Ouest.

Le ministre des Travaux publics et des Installations de base, Abdelkader Djellaoui, a annoncé ce jeudi lors d’une séance plénière du Conseil de la Nation que les démarches administratives pour relancer ces chantiers sont désormais engagées. Citant notamment les ports de Ténès et Skikda comme points de départ de ces liaisons.

Ces projets s’inscrivent dans la volonté de moderniser les infrastructures et de renforcer la logistique nationale, avec un impact direct sur le développement économique régional.

Ténès : deux tronçons pour reconnecter l’axe Est-Ouest

La liaison entre Ténès et l’autoroute Est-Ouest s’étend sur 54 km et se divise en deux tronçons complémentaires :

1. Premier tronçon (22 km) : Bouzeghaia reliée à l4autoroute au niveau de Oued Sly

Le consortium algéro-portugais, initialement chargé des travaux, a interrompu le chantier après avoir atteint 52 % de progression. Entraînant la résiliation du contrat le 11 février 2025 pour « manquements du consortium à ses obligations contractuelles » et « difficultés financières ».

Aujourd’hui, l’Algérienne des Autoroutes entreprend les démarches administratives et juridiques pour relancer le chantier. Elle réalisera en priorité une première portion de 10 km jusqu’à Ouled Farès, le budget restant étant suffisant pour cette section. Tandis que les procédures pour le reste du tronçon suivront après réévaluation.

2. Second tronçon (32 km) : liaison port de Ténès – Bouzeghaia

La direction des travaux publics de la wilaya de Chlef a achevé 90 % de l’étude technique. Dont la remise est prévue au premier semestre 2026. Après approbation et détermination du coût final, ce tronçon sera intégré aux prochains projets de loi de finances pour son exécution. Cette étape permettra de compléter la liaison entre le port et l’autoroute, renforçant la fluidité des flux routiers dans la région.

Revée des réserves et reprise prochaine : une année 2026 sous le signe des infrastructures

Le consortium chargé de la liaison entre l’autoroute Est-Ouest et le port de Skikda a suspendu les travaux en 2020 après avoir atteint 39 % d’avancement, puis a vu son contrat résilié le 16 février 2025. Actuellement, l’Algérienne des Autoroutes procède à la levée des réserves afin d’obtenir l’approbation du comité sectoriel des marchés publics, avant le lancement de l’appel d’offres pour sélectionner les entreprises chargées de l’exécution.

Selon le ministre Djellaoui, l’année 2026 sera marquée par la relance de nombreux projets routiers suspendus depuis plusieurs années. Ainsi, ces chantiers auront un impact significatif sur la fluidité du transport et le développement économique. Tout en préparant le terrain pour d’autres projets structurants. Comme le ferroviaire Laghouat-El Meniaa financé par la Banque africaine de développement.