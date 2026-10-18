Infrastructures : Les « points noirs » de l’autoroute Est-Ouest dans le viseur de Djellaoui

Le ministère des Travaux publics entend impulser une nouvelle dynamique aux infrastructures routières. Entre accélération des chantiers en cours et plan d’entretien pluriannuel, la priorité est donnée à la fluidité et à la sécurité du réseau.

Face aux défis majeurs de la mobilité et du transport de marchandises, les autorités publiques renforcent leur suivi du réseau autoroutier.

Lors d’une réunion de travail dirigée par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, l’accent a été mis sur la nécessité d’optimiser la gestion des chantiers et d’assurer une maintenance rigoureuse de la circulation.

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L’exercice a rassemblé les responsables centraux du ministère ainsi que les dirigeants de l’Algérienne des autoroutes (ADA) autour de deux axes prioritaires : la finalisation des travaux d’extension et la préservation de l’existant.

Une supervision renforcée pour les chantiers d’envergure

Pour venir à bout des retards et lever les obstacles opérationnels, l’administration mise sur une coordination plus étroite entre les intervenants du secteur.

Le ministre a souligné l’importance de mettre en place un pilotage sur mesure, adapté aux spécificités de chaque tronçon.

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Cette méthodologie vise à mieux contrôler le respect des échéanciers et à garantir une concrétisation fluide des projets d’infrastructure programmés.

Éradiquer les zones dégradées : le cap 2026-2027

Le second volet des discussions a porté sur la préservation de l’autoroute Est-Ouest, véritable colonne vertébrale économique du pays. Les participants ont tiré un premier bilan des interventions engagées en 2026 pour résorber les zones particulièrement dégradées « points noirs ».

Outre les chantiers en cours, le ministère prépare la campagne 2027. La priorité reste la durabilité des chaussées et des équipements. Cela passe par des interventions préventives et correctives régulières.

Cet entretien continu garantit le confort des usagers tout en préservant le patrimoine routier et en sécurisant les axes logistiques majeurs du pays.

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En alliant chantiers rapides et entretien pour 2026-2027, le ministère réaffirme ses engagements. Il vise la sécurité et la modernisation du réseau.

Éradiquer les points noirs de l’autoroute Est-Ouest dépasse la simple réparation. C’est pérenniser un axe économique vital. L’objectif ultime demeure des trajets fluides et sûrs pour tous.