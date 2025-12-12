Autoroute Est-Ouest : l’ADA annonce une déviation sur un axe très fréquenté dès ce vendredi 12/12

L’Algérienne des autoroutes a prévenu ce jeudi d’un changement de circulation sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de Khmiss El Khechna, dans la wilaya de Boumerdès.

Un détour temporaire qui concerne le trafic en direction de Bouira–Alger, inscrit dans un programme de maintenance attendu, et qui prendra effet dès le vendredi 12 décembre à 8h.

Pourquoi un changement de circulation sur l’autoroute Est-Ouest ?

L’Algérienne des autoroutes indique que la déviation répond à des travaux de maintenance sur une section précise de l’autoroute Est-Ouest. L’entreprise décrit une intervention ciblée à hauteur du point kilométrique 500+34, situé dans la commune de Larbaâtache.

Dans son communiqué, l’établissement annonce un « transfert temporaire de la circulation en direction de Bouira–Alger au point kilométrique 500+34 ». Ce changement a pour objectif de permettre la réalisation de « travaux d’entretien sur l’autoroute Est-Ouest ».

Pour les automobilistes, ce réaménagement implique un passage obligatoire par un itinéraire redirigé. L’entreprise appelle les conducteurs à adapter leur conduite et à suivre attentivement la signalisation temporaire installée sur place.

Déviation à Khmiss El Khechna : ce que les usagers doivent anticiper

La déviation s’applique à partir du vendredi 12 décembre 2025 à 8h. Elle concerne uniquement le flux Bouira–Alger, un axe particulièrement fréquenté, surtout aux premières heures de la journée.

Voici les points essentiels à retenir :

Le changement intervient au PK 500+34, à Larbaâtache.

La circulation continue, mais par une voie déviée et balisée.

Une signalisation spécifique guidera les automobilistes durant toute la durée des travaux.

durant toute la durée des travaux. Les conducteurs doivent ralentir et respecter strictement les panneaux temporaires.

L’Algérienne des autoroutes précise également avoir pris « toutes les précautions nécessaires pour faciliter la circulation » et présente ses excuses pour les désagréments liés à ces travaux indispensables.

Comme pour toute intervention sur un axe routier majeur, l’entreprise insiste sur l’importance de la prudence. Elle invite les usagers à rester attentifs, à respecter les règles de circulation et à tenir compte de la présence éventuelle d’équipes techniques dans la zone concernée.

Cette période transitoire exige un peu plus de patience et d’attention, le temps que les équipes finalisent l’entretien de cette portion de l’autoroute Est-Ouest, essentielle à la mobilité nationale.