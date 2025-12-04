Autoroute est-ouest : la circulation déviée temporairement sur ce tronçon très fréquenté

Les usagers de l’autoroute Est-Ouest devront adapter leurs déplacements à partir de ce vendredi 5 décembre 2025. L’Algérienne des Autoroutes a annoncé, ce jeudi, la mise en place d’un changement temporaire de la circulation au niveau de Chiffa, dans la wilaya de Blida, en raison de travaux de maintenance en cours sur cet axe stratégique.

À LIRE AUSSI : Près d’un million de tonnes de cette denrée achetées : l’Algérie sécurise ses stocks 2026 !

Selon le communiqué officiel, la déviation concernera le sens « Oran – Alger ». Les automobilistes seront redirigés vers un itinéraire de contournement situé à proximité de la station de Chiffa, à partir de 8 heures du matin. Cette mesure vise à permettre la poursuite des opérations d’entretien et de réparation de la chaussée, tout en maintenant la fluidité du trafic dans cette zone très fréquentée.

Attention conducteurs : la circulation change à Chiffa dès vendredi

L’autoroute Est-Ouest constitue l’un des axes les plus importants du réseau routier national. Elle assure la liaison entre les grandes villes du pays et supporte quotidiennement un trafic intense, composé aussi bien de véhicules légers que de poids lourds. Toute intervention sur ce tronçon nécessite donc une organisation particulière afin de limiter au maximum les perturbations pour les usagers.

À LIRE AUSSI : L’Algérie durcit les règles du permis de conduire : Voici ce qui change concrètement

La décision de procéder à cette déviation s’inscrit dans le cadre d’un programme de maintenance destiné à améliorer l’état de la route et à renforcer la sécurité des automobilistes. Les travaux engagés comprennent notamment la réfection de certaines parties de la chaussée, la vérification des dispositifs de sécurité et la remise en état de la signalisation.

Circulation déviée dans le sens Oran–Alger

Pour l’instant, l’Algérienne des Autoroutes n’a pas communiqué de date précise pour la fin de cette déviation et le rétablissement de la circulation normale. Cette incertitude pourrait entraîner des désagréments pour les conducteurs, notamment ceux qui utilisent régulièrement cet axe pour leurs déplacements professionnels ou personnels.

Face à cette situation, l’entreprise publique a appelé les automobilistes à faire preuve de prudence, à réduire leur vitesse et à respecter strictement le code de la route ainsi que la signalisation mise en place sur l’itinéraire de déviation. Le respect de ces consignes est essentiel pour éviter les accidents et garantir la sécurité de tous.

À LIRE AUSSI : Ooredoo Algérie lance officiellement la 5G et dévoile ses offres

La wilaya de Blida, située à un point stratégique entre Alger et l’ouest du pays, connaît un trafic routier particulièrement dense. La zone de Chiffa, déjà réputée pour sa circulation parfois difficile, pourrait connaître un allongement des temps de trajet durant la période des travaux. Les autorités recommandent ainsi, dans la mesure du possible, d’anticiper les déplacements et de choisir des horaires moins chargés.

En attendant l’achèvement des travaux, cette déviation reste une mesure nécessaire pour assurer la durabilité des infrastructures routières et offrir, à terme, de meilleures conditions de circulation aux usagers de l’autoroute Est-Ouest.