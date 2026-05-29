Autoroute Est-Ouest : fermeture temporaire d’un important axe routier

Les autorités ont lancé une vaste opération d’intervention après le dysfonctionnement technique enregistré au niveau des tunnels de l’autoroute Est-Ouest A1, sur le tronçon reliant Chiffa à El Hamdania, entre les wilayas de Blida et Médéa.

Selon un communiqué du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, une délégation technique conduite par un directeur central du ministère s’est rendue sur place afin de constater la situation sur le terrain et suivre les opérations de prise en charge.

Cette mission intervient sur instruction du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui. Le déplacement s’est effectué en présence des directeurs des travaux publics des wilayas de Blida et Médéa, ainsi que du directeur régional Centre de l’Algérienne des Autoroutes et plusieurs cadres techniques.

Des réparations engagées : à quand la réouverture ?

Après l’opération de diagnostic technique réalisée au niveau des tunnels, les équipes spécialisées ont immédiatement entamé les premières réparations destinées à remettre en service les systèmes d’exploitation à l’intérieur des infrastructures concernées.

Les autorités assurent que tous les moyens humains et techniques nécessaires ont été mobilisés afin de permettre la réouverture du tunnel dans les plus brefs délais et garantir une reprise normale et sécurisée de la circulation.

Le ministère rappelle qu’une intervention immédiate avait été déclenchée dès l’apparition du problème technique, en coordination avec les directions des travaux publics de Blida et Médéa ainsi que les différents services concernés, sous la supervision directe des services centraux du ministère.

Déviation provisoire du trafic vers la RN1

Afin d’assurer la fluidité du trafic et la sécurité des automobilistes, les autorités ont procédé à une déviation temporaire de la circulation vers la route nationale RN1.

Les véhicules en direction de Djelfa sont redirigés au niveau de l’échangeur de Sidi Madani, à Chiffa, tandis que les automobilistes se dirigeant vers Alger sont déviés au niveau de l’échangeur d’El Hamdania.

Par ailleurs, les walis de Blida et de Médéa se sont déplacés ce jeudi matin sur les lieux, accompagnés des responsables des différents services concernés, afin de suivre l’évolution de la situation et superviser les opérations de réparation et de gestion du trafic routier.