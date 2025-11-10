Autoroute Est-Ouest : Fermeture d’un important tunnel à l’Est du pays à partir de ce lundi 10/11

L’Algérienne des autoroutes (ADA) a procédé ce lundi matin à la fermeture temporaire du tunnel T1 de Djebel Ouahch, situé dans la wilaya de Constantine. Cette mesure fait suite au lancement de travaux de maintenance et de nettoyage jugés nécessaires à l’intérieur de l’ouvrage.

Selon le communiqué de l’ADA, la fermeture est effective dans les deux sens de circulation. Afin d’assurer la continuité du trafic et de minimiser la gêne occasionnée aux automobilistes, la société a rapidement mis en place une déviation. Les usagers sont actuellement redirigés vers la route de contournement de Djebel Ouahch.

L’Algérienne des autoroutes appelle les conducteurs à faire preuve de vigilance et à respecter la signalisation mise en place sur l’itinéraire de déviation. La durée exacte des travaux n’a pas été précisée, mais les automobilistes sont invités à suivre les annonces officielles pour connaître la date de la réouverture du tunnel.

Autoroute Est-Ouest : Inauguration partielle de la pénétrante Tizi-Ouzou

Pendant que la circulation reste perturbée à Djebel Ouahch, un pas significatif a été franchi dans la réalisation de l’axe autoroutier reliant Tizi-Ouzou à l’Autoroute Est-Ouest.

En effet, un tronçon de cinq kilomètres de la pénétrante a été officiellement mis en service ce mardi, promettant une amélioration notable de la circulation dans la région.

C’est le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, qui a procédé à cette inauguration. Lors de sa visite, il a également inspecté plusieurs chantiers et tenu une réunion de travail avec les autorités locales pour évaluer l’avancement des projets d’infrastructure.

Les 14 kilomètres restants de la pénétrante, sur un total de 19, devraient être livrés dans un délai de quatre mois, selon les informations relayées par la radio locale et le ministère. Cette échéance devrait permettre de désengorger la RN12 et d’améliorer la mobilité et les échanges économiques dans la région.

Par ailleurs, le ministre Djellaoui a annoncé le lancement d’un projet de construction d’une nouvelle trémie à Tizi-Ouzou, au carrefour RN12/RN72, près du pont de Bougie. Cette infrastructure souterraine vise à fluidifier le trafic et à renforcer la sécurité routière dans un secteur particulièrement fréquenté.