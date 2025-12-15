Autoroute est-ouest en travaux : quels sont les principaux axes touchés ?

Plusieurs tronçons de l’autoroute Est-Ouest font actuellement l’objet d’importants travaux de réparation et de maintenance, dont le tristement célèbre axe de Djebahia, dans la wilaya de Bouira. Ces opérations s’inscrivent dans un vaste programme de réhabilitation du réseau autoroutier national, annoncé lundi par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base dans un communiqué officiel.

Confiés aux équipes de l’Algérienne des Autoroutes, ces travaux ont pour principal objectif d’améliorer la sécurité routière et de prolonger la durée de vie des infrastructures, mises à rude épreuve par le trafic intense et les conditions climatiques.

Le ministère précise que plusieurs points sensibles ont été ciblés, en particulier sur l’axe d’Oued Rekham en direction d’Alger, où des opérations de pose d’une nouvelle couche d’asphalte sont en cours sur la bande d’arrêt d’urgence ainsi que sur la première voie, à hauteur du pont numéro 185.

Autoroute Est-Ouest : un vaste programme de réhabilitation lancé sur plusieurs axes stratégiques

Dans la zone d’Eucalyptus, sur le même itinéraire, les travaux de réparation de la chaussée dégradée situés avant le transformateur d’Eucalyptus, au point kilométrique 13+900 en direction de Birtouta, ont été achevés. Selon la même source, ces interventions ont permis de sécuriser la circulation et de rétablir des conditions normales de roulage pour les automobilistes.

Parallèlement, les opérations de maintenance se poursuivent au niveau du pont 180.1 dans la région de Djebahia, un tronçon régulièrement pointé du doigt par les usagers en raison de son état de dégradation. D’autres interventions similaires sont menées à Constantine, où les équipes techniques procèdent à la réparation des joints de dilatation de l’ouvrage d’art OA 180.1, afin de prévenir tout risque structurel.

Dans la wilaya de Boumerdès, plusieurs chantiers sont également en cours. Sur l’autoroute A2, reliant Khemis El Khechna à Larbatache en direction d’Alger, les équipes procèdent à la réparation des barrières métalliques endommagées et au remplacement des glissières en béton détériorées au point kilométrique 860+43.

Ce qui change pour les automobilistes

Des travaux de réhabilitation de la chaussée supérieure de l’ouvrage d’art OA42 se poursuivent aussi sur la route nationale n°16, dans la région de Hamadi, incluant le coulage de béton et la remise en état des dispositifs de sécurité.

Toujours à Boumerdès, des travaux de réparation et de revêtement ont été lancés sur l’autoroute A102, dans la commune d’Ouled Moussa, au point kilométrique 008+342, en direction de la ville de Boumerdès.

Enfin, dans la wilaya de Tlemcen, des opérations de nettoyage et d’assainissement des accotements, des caniveaux en béton et des cours d’eau ont été engagées sur l’autoroute A3, au niveau de Maghnia. Ces interventions visent à améliorer l’écoulement des eaux pluviales et à prévenir les risques liés à l’accumulation de déchets et de boue.