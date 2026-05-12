Autoroute Est-Ouest : déviation sur un tronçon très fréquenté dès ce mardi 12 mai

Les automobilistes empruntant l’autoroute A2 dans la wilaya de Boumerdès doivent s’attendre à des perturbations sur leur trajet. L’Algérienne des Autoroutes (ADA) a annoncé une déviation temporaire de la circulation au niveau de Khemis El Khechna, un tronçon stratégique sur l’axe Alger–Bouira.

Cette mesure, qui entre en vigueur ce mardi 13 mai 2026, s’inscrit dans la continuité des travaux engagés sur l’autoroute Est-Ouest, un chantier de longue haleine qui impose, ponctuellement, des ajustements sur le terrain.

Déviation à Khemis El Khechna sur l’A2 : ce que les usagers doivent savoir avant de prendre la route

La déviation concerne précisément le point kilométrique 578+450 de l’autoroute A2, dans le sens Alger–Bouira. C’est à cet endroit que la circulation sera temporairement redirigée, le temps que les équipes de chantier poursuivent leurs interventions dans des conditions sécurisées.

L’ADA a tenu à préciser que cette mesure a été coordonnée avec deux acteurs clés :

La Gendarmerie nationale , pour assurer l’encadrement et la sécurité du trafic

, pour assurer l’encadrement et la sécurité du trafic La Direction locale des travaux publics, pour la gestion opérationnelle des aménagements routiers temporaires

Cette concertation vise à limiter au maximum les perturbations et à garantir une circulation aussi fluide que possible malgré le contexte de chantier.

L’entreprise publique n’a pas précisé la durée exacte de cette déviation. Mais assure avoir pris « toutes les dispositions nécessaires ». Afin de limiter les perturbations et de maintenir la fluidité du trafic sur cet axe très fréquenté.

Autoroute Est-Ouest : ce que les conducteurs doivent anticiper pour éviter les mauvaises surprises

Face à cette modification provisoire du trafic, Algérienne des Autoroutes a invité les automobilistes à faire preuve de prudence à l’approche de la zone concernée. L’entreprise appelle notamment les automobilistes à :

Redoubler de vigilance à l’approche de la zone concernée Respecter scrupuleusement la signalisation temporaire installée sur place Adapter leur vitesse aux conditions particulières liées aux travaux

Dans son communiqué, l’ADA a également présenté ses excuses aux usagers pour les désagréments causés par cette déviation temporaire, tout en rappelant que ces travaux visent à garantir de meilleures conditions de circulation sur l’autoroute Est-Ouest.

Pour les habitués de l’axe Alger–Bouira, il est conseillé de prévoir un délai supplémentaire. En particulier aux heures de pointe. La déviation au niveau du PK 578+450 peut générer un ralentissement localisé. Surtout en début de mise en place du dispositif.

Aucune durée précise n’a été communiquée pour cette déviation temporaire, l’ADA n’ayant pas indiqué de date de fin dans son communiqué. Les usagers sont donc invités à suivre les annonces officielles de l’organisme pour rester informés de l’évolution de la situation.

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