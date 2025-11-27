Autoroute est-ouest : des travaux de réhabilitation bientôt lancés, voici les tronçons concernés

Le ministère des Travaux publics a relancé jeudi une dynamique d’urgence autour de la maintenance de l’autoroute Est-Ouest, un axe vital qui traverse le pays d’un bout à l’autre et supporte chaque jour un trafic très dense. Lors d’une réunion tenue au siège du ministère, le ministre Abdelkader Djaloui a consacré l’essentiel des échanges aux études techniques et aux travaux de réhabilitation de plusieurs sections jugées prioritaires.

L’autoroute Est-Ouest, colonne vertébrale du réseau routier national, fait en effet face à une dégradation progressive sur certains tronçons du fait du volume de circulation, du poids des transports de marchandises et des intempéries. Des zones qualifiées de « points noirs » ont été identifiées, nécessitant une intervention rapide pour garantir la sécurité des usagers et éviter l’aggravation des dommages.

Autoroute Est-Ouest : le ministère lance la réhabilitation des tronçons les plus dégradés

Au premier rang de ces segments sensibles figure le tronçon Djebahia – Bouderbala, situé dans une zone très fréquentée de la région centre. L’état de sa chaussée, marqué par des fissures et des affaissements localisés, impose des travaux de renforcement structurel. Le ministre a insisté sur la nécessité de finaliser les études d’expertise pour permettre un lancement immédiat du chantier.

Le deuxième tronçon concerné se situe à l’entrée ouest de la capitale, entre Bir Touta et Khemis El Khechna. Cette section, l’une des plus empruntées du pays, est régulièrement touchée par des problèmes de congestion et de détérioration du revêtement. Elle constitue un lien majeur entre Alger et les wilayas de l’Est, d’où l’importance d’une intervention rapide pour restaurer la fluidité du trafic.

Travaux d’urgence sur l’autoroute Est-Ouest : les études techniques finalisées d’ici une semaine

Plus à l’Est, un autre segment prioritaire a été évoqué : celui d’Aïn Smara, dans la wilaya de Constantine. Située au croisement de plusieurs axes régionaux, cette portion de l’autoroute Est-Ouest subit une pression constante due aux flux de transport interurbains. Les travaux prévus visent principalement à renforcer la chaussée et à améliorer la signalisation afin de réduire les risques d’accidents.

Le ministre a demandé aux équipes techniques, aux ingénieurs et aux cadres de l’Algérienne des Autoroutes d’assurer un suivi strict de chaque étape du processus. Il a également appelé à une mobilisation totale pour que les études soient livrées avant la fin de la semaine prochaine, condition indispensable au lancement des interventions sur le terrain.

En conclusion, Abdelkader Djaloui a rappelé le rôle essentiel des bureaux d’études et de l’Autorité nationale de contrôle technique pour garantir la qualité des travaux engagés. Pour le ministère, la réhabilitation ciblée de ces tronçons constitue une priorité nationale, avec un objectif clair : sécuriser durablement l’autoroute Est-Ouest et améliorer les conditions de déplacement de millions d’usagers.