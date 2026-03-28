Autoroute Est-Ouest : Circulation déviée à partir de ce samedi 28/03 pour cette catégorie de véhicules

En raison de travaux de réhabilitation d’envergure sur l’autoroute Est-Ouest, la circulation des véhicules de gros tonnage est modifiée depuis ce samedi après-midi à l’est de Bouira. Le dispositif restera en place durant trente jours.

Le coup d’envoi des travaux de réhabilitation de la chaussée a été donné ce samedi au niveau de Draâ Laâtache et du lieu-dit Sonda. Selon Noureddine Gasmi, directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya de Bouira, cette intervention est devenue nécessaire pour garantir la sécurité des usagers.

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Le chantier s’articule autour de deux interventions stratégiques localisées sur l’axe menant vers Alger : il s’agit d’une part de la réfection complète de la couche de roulement afin de stabiliser la chaussée, et d’autre part de la remise en état technique des joints de dilatation du pont autoroutier de Draâ Laâtache, précisément situé au point kilométrique 108+606.

Bouira : Les poids lourds déviés vers la RN5 pour un mois

Afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation, un plan de circulation spécifique a été instauré pour les transporteurs de marchandises. Désormais, les poids lourds doivent quitter l’autoroute Est-Ouest au niveau de l’échangeur Est de Bouira (Sonda) pour s’engager sur la pénétrante Est de la ville.

Le transit s’effectue ensuite par la Route Nationale 5 (RN5), que les conducteurs devront suivre jusqu’à la commune de Kadiria, où la réinsertion sur l’axe autoroutier s’opère à hauteur de la région des Eucalyptus.

« Cette déviation va durer un mois pour permettre aux équipes engagées sur le terrain d’effectuer les réparations nécessaires dans les meilleures conditions », a précisé M. Gasmi.

La DTP de Bouira insiste sur l’importance du respect de la signalisation temporaire installée pour l’occasion. Il est demandé aux conducteurs de faire preuve de vigilance accrue et de respecter les limitations de vitesse sur le réseau secondaire (RN5), qui absorbera un flux important de camions durant les quatre prochaines semaines.

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Ce chantier d’envergure s’inscrit dans un programme global de modernisation de l’infrastructure autoroutière, visant à corriger les déformations structurelles causées par l’intensité du trafic. En raison de la complexité technique de l’intervention sur les joints de dilatation du viaduc de Draâ Laâtache, la durée des travaux est jugée incompressible par les services techniques.

La Direction des Travaux Publics invite ainsi les transporteurs routiers à planifier leurs itinéraires en conséquence, afin de limiter l’impact sur les délais de livraison. Cette coordination entre les différents services de la wilaya de Bouira est cruciale pour assurer la fluidité du trafic sur le réseau secondaire durant cette période de transition.