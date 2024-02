Autoroute est-ouest : bientôt un système de péage en place ? Le ministère répond

Dans une élocution récente, le ministre Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhder Rakhroukh a annoncé la reprise imminente des travaux de construction des stations de péage sur l’autoroute Est-Ouest. Cette décision survient après que le projet ait été gelé temporairement.

Reprise imminente des travaux autoroutiers en Algérie : des points de passage payants bientôt installés ?

Lors de sa récente visite dans les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, le ministre a expliqué que le gel des travaux antérieurs était dû à des difficultés rencontrées avec les entreprises de construction. Il a souligné que la reprise de ces travaux visait à mettre en service les installations de péage dans un avenir proche, afin d’améliorer l’infrastructure routière du pays.

À LIRE AUSSI : Un chauffeur de camion manque de faire un carnage sur l’autoroute, la GN intervient

Un nouveau tronçon de l’autoroute est-ouest va être inauguré prochainement : la partie reliant Djebahia (Bouira) à Draa el Mizan (Tizi Ouzou). Le tronçon, dont la longueur est de 48 km devrait être achevé d’ici à la fin de l’année en cours, ajoute Rakhroukh.

Autoroute transsaharienne : Rakhroukh confiant sur l’avancement des travaux

De plus, lors de son allocution, Rakhroukh a dévoilé que les travaux du projet de la route transsaharienne reliant Alger à la ville de Lagos, au Nigeria, étaient achevés. Cette nouvelle est susceptible de renforcer les liens commerciaux et économiques entre l’Algérie et le Nigeria, en facilitant les échanges commerciaux et le transport de marchandises.

À LIRE AUSSI : Alger : fermeture temporaire d’un tronçon de l’autoroute de Zeralda durant 3 jours

Par ailleurs, en ce qui concerne la route reliant l’Algérie à la Mauritanie, plus précisément entre Tindouf et Zouérat, le ministre a annoncé que les études pour ce projet étaient presque terminées. Il a affirmé que les travaux débuteraient bientôt, ouvrant ainsi la voie à une meilleure connectivité et à une circulation plus fluide entre les deux pays voisins.

Ces annonces marquent une étape importante dans le développement des infrastructures routières en Algérie. Les prochaines étapes seront suivies de près par les parties prenantes, dans l’attente de voir ces projets se concrétiser et contribuer au progrès national.