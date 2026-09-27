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Algérie

Alerte automobilistes : gros changement d’itinéraire à Tipaza

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Amel Hamana
2 min de lecture
Alerte automobilistes : gros changement d’itinéraire à Tipaza
Alerte automobilistes : gros changement d'itinéraire à Tipaza
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Les automobilistes qui empruntent l’axe rapide entre Bou Ismaïl et Douaouda devront revoir leur itinéraire cette nuit.

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, les services de la wilaya de Tipaza ont fait savoir que la circulation serait totalement interrompue, dans les deux sens, à partir de 23h00 et jusqu’à 6h00 lundi matin. En cause : la démolition d’une passerelle piétonne jugée dangereuse, implantée au quartier Yaâkoubi Amar, sur le territoire de la commune de Douaouda.

Une passerelle menaçant ruine à l’origine de la fermeture à Tipaza

L’ouvrage visé présente des signes avancés de dégradation et fait peser un risque d’effondrement sur la chaussée. Les autorités locales ont donc choisi de le faire disparaître plutôt que d’attendre un incident. L’opération est programmée de nuit afin de réduire au maximum la gêne pour les usagers.

Cette intervention ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans le vaste chantier de modernisation de l’autoroute lancé sur ce tronçon de la côte ouest algéroise. Plusieurs phases de travaux ont déjà imposé des coupures ponctuelles ces derniers mois sur ce même axe, notamment du côté des cités AADL de Fouka, où des perturbations similaires avaient déjà contraint les conducteurs à emprunter des itinéraires de substitution.

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Les déviations mises en place entre Bou Ismaïl et Douaouda

Deux itinéraires de substitution ont été arrêtés par la wilaya. Dans le sens Bou Ismaïl vers Alger, les conducteurs quitteront l’axe rapide pour emprunter le chemin communal qui longe l’école Yaâkoubi Amar. Ce tracé débouche sur le chemin de wilaya n° 57, avant un retour sur l’autoroute au niveau de l’échangeur Colonel Abbas.

En sens inverse, pour ceux qui roulent d’Alger vers Bou Ismaïl, la sortie se fera dès l’échangeur Colonel Abbas. Le trafic sera alors basculé sur la route nationale n°11, avec un passage par Douaouda Marine puis Fouka Marine. La réinsertion sur l’autoroute s’effectuera à hauteur de l’échangeur de Bou Ismaïl.

Ces deux tracés traversent des zones urbaines et littorales moins dimensionnées que l’autoroute. Un ralentissement du trafic est donc à prévoir, même à une heure tardive. Le retour à la normale est annoncé pour lundi matin, sauf imprévu sur le chantier.

La wilaya insiste sur un point : la sécurité des automobilistes comme celle des ouvriers mobilisés sur place. Les usagers sont invités à lever le pied, à se conformer scrupuleusement à la signalisation temporaire et à suivre les consignes des agents déployés aux abords de la zone d’intervention.

AH

Amel Hamana

Journaliste – Actualité nationale et société

Amel Hamana couvre l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers pour Algerie360.

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