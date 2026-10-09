Fermeture de l’autoroute Alger-Tipaza ce samedi 10 octobre : à quelles heures ?

Les automobilistes qui comptent rejoindre Tipaza depuis Alger ce samedi 10 octobre devront adapter leur trajet. Les services de la wilaya de Tipaza annoncent la fermeture temporaire d’une partie de l’autoroute Alger-Tipaza, de 9 h à 18 h, pour permettre la poursuite des travaux de modernisation de cet axe routier.

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La mesure concerne le sens Alger-Tipaza et s’étend de la limite administrative de la wilaya d’Alger jusqu’à la commune de Bou Ismaïl. Les conducteurs devront donc tenir compte de cette interruption pour organiser leurs déplacements durant la journée.

Autoroute Alger-Tipaza : un tronçon fermé de 9 h à 18 h ce samedi

Dans un communiqué publié ce vendredi, les services de la wilaya de Tipaza précisent que la fermeture débutera à 9 h et prendra fin à 18 h, samedi 10 octobre.

Le tronçon concerné relie la frontière administrative de la wilaya d’Alger à la commune de Bou Ismaïl. La fermeture touche uniquement le sens de circulation Alger-Tipaza, selon les informations communiquées par les autorités locales.

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Cette interruption temporaire intervient dans le cadre d’un chantier routier en cours. Les automobilistes qui prévoient de se rendre à Tipaza depuis la capitale devront ainsi prendre en compte cette restriction dans la planification de leur déplacement.

Pourquoi l’autoroute Alger-Tipaza sera-t-elle fermée ce samedi ?

La fermeture doit permettre aux équipes chargées du chantier de poursuivre la pose de la couche de roulement en béton bitumineux. Ces travaux s’inscrivent dans le projet de modernisation de l’autoroute reliant Bou Ismaïl à Douaouda.

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Cette opération constitue une étape des travaux d’aménagement de cet axe routier. Les autorités locales n’ont toutefois communiqué aucune précision supplémentaire sur les éventuelles déviations ou les itinéraires alternatifs à emprunter pendant la fermeture.

En somme, les automobilistes qui prévoient de rejoindre Tipaza depuis Alger ce samedi devront anticiper leur départ et tenir compte des horaires annoncés pour éviter de se retrouver face à un accès fermé. Il leur faudra également prendre en considération le tronçon concerné afin d’organiser leur trajet en conséquence et de limiter les désagréments liés à cette interruption temporaire de la circulation.

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