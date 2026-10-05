Sortie d’Alger : Attention ! Ce tronçon de l’autoroute sera fermé jusqu’à 18h00

Mauvaise nouvelle pour les habitués de la côte ouest algéroise. Ce lundi, de 09h00 à 18h00, la circulation sera interrompue sur une portion de l’autoroute Alger-Tipasa, uniquement dans le sens qui mène vers Tipasa.

La coupure court entre la limite territoriale de la wilaya d’Alger et la commune de Bou Ismail. Motif avancé par les services de la wilaya : la finalisation du revêtement en béton bitumineux, dernière étape avant la mise en service définitive de la chaussée.

L’autoroute Alger-Tipasa coupée neuf heures durant dans un seul sens

Seuls les conducteurs descendant vers Tipasa sont concernés. Le flux inverse, celui qui remonte vers la capitale, reste ouvert à la circulation normale. La restriction s’étale sur une journée entière de travail, ce qui laisse présager une pression notable sur les axes secondaires aux heures de pointe.

Les équipes présentes sur place doivent poser la couche de roulement, l’opération qui donne à la route sa surface finale. Ce type d’intervention supporte mal la cohabitation avec les véhicules : le bitume chaud exige un chantier totalement dégagé. D’où le choix d’une fermeture franche plutôt que d’un rétrécissement de voies.

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La déviation passe par l’échangeur du Colonel Abbas et la RN11

Un itinéraire de substitution a été balisé pour absorber le trafic. Les véhicules quitteront l’autoroute au niveau de l’échangeur du Colonel Abbas, à Douaouda, pour rejoindre la Route Nationale 11. Le parcours longe ensuite le littoral, en traversant successivement Douaouda-Marine puis Fouka-Marine.

Le retour sur l’axe autoroutier s’effectue au niveau de l’échangeur de Bou Ismail, à hauteur de la centrale solaire de l’UDES.

Ce tracé n’est pas inédit pour les automobilistes du secteur : il avait déjà servi lors de précédentes phases du chantier, notamment quand la circulation avait été déviée à hauteur des logements AADL de Fouka au début du mois de septembre.

Les services de la wilaya insistent sur un point précis : suivre strictement le balisage. Les raccourcis improvisés par les quartiers résidentiels finissent généralement par créer des bouchons là où personne n’en attendait.

Un chantier de modernisation qui rythme la vie des automobilistes de Tipasa

Cette coupure s’ajoute à une longue série. Le projet de réhabilitation de l’axe Bou Ismail-Douaouda impose, depuis plusieurs mois, des restrictions à répétition, tantôt nocturnes, tantôt diurnes. Début octobre déjà, un tronçon identique avait été neutralisé pendant neuf heures pour les mêmes raisons techniques.

Quelques jours auparavant, c’était une passerelle piétonne en mauvais état qui avait justifié une fermeture totale, dans les deux sens cette fois. L’ouvrage, implanté au quartier Yaâkoubi Amar, menaçait de s’effondrer et sa démolition avait mobilisé les équipes durant toute une nuit.

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Prudence exigée aux abords du chantier sur l’axe Bou Ismail-Douaouda

Au-delà du simple respect de l’itinéraire, les autorités locales demandent aux conducteurs de lever le pied. La proximité des engins et des ouvriers transforme chaque excès de vitesse en danger immédiat. La signalisation temporaire posée sur le terrain doit primer sur les habitudes de conduite.

Les services de la wilaya de Tipasa ont présenté leurs excuses pour la gêne occasionnée. Ils rappellent qu’une fois achevés, ces travaux amélioreront sensiblement le confort et la sécurité sur un axe emprunté quotidiennement par des milliers de véhicules, entre l’agglomération algéroise et les communes côtières.