Autoroute Alger-Dar El Baida : Fermeture partielle ce vendredi matin

La wilaya d’Alger a annoncé la fermeture partielle de l’autoroute Est, direction Alger-Dar El Baida, ce vendredi 4 octobre entre 4h et 8h du matin. Cette fermeture est due aux travaux de maintenance sur le pont de Oued El Harrach. Les automobilistes seront déviés via les échangeurs de Oued Ouchaïah et de la rue Tripoli, puis redirigés vers la route nationale 08.

Durant cette courte période de fermeture, les autorités ont prévu des alternatives pour minimiser l’impact sur la circulation.

Ils vont dévier les automobilistes vers l’échangeur de Oued Ouchaïah, continueront via la rue Tripoli, puis sur la route nationale 08 avant de rejoindre l’autoroute à proximité de la Grande Mosquée d’Alger.

Ces mesures visent à assurer une fluidité de circulation, même avec ces interruptions temporaires.

La wilaya d’Alger demande aux automobilistes de suivre les panneaux de déviation et de faire preuve de patience pendant la durée des travaux.



Tragédie routière à Alger : deux vies fauchées

Dans un autre registre, un grave accident de la route s’est produit ce jeudi matin à Alger, au niveau de la descente dite de la « Femme Sauvage » à El Madania.

L’accident, résultant d’une collision entre deux véhicules, a causé la mort de deux personnes et blessé quatre autres.

Les services de la protection civile sont intervenus rapidement, transportant les blessés à l’hôpital et transférant les victimes décédées à la morgue.

Cet accident rappelle l’importance de la vigilance sur la route, surtout dans des zones à risque comme les descentes raides.

Les autorités exhortent les conducteurs à respecter les règles de circulation et à faire preuve de prudence, notamment dans les conditions météorologiques ou routières difficiles.