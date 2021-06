Autorisations de sortie : le démenti de la DGSN

La confusion régnait ces derniers jours au sein des détenteurs des visas C. Et pour cause, encore les fameuses autorisations de sortie du territoire Algérien qui ont fini par refaire surface, ont indiqué plusieurs médias. C’est en réponse à ses informations que la DGSN a réagi aujourd’hui, afin d’apporter son démenti.

En effet, selon nos confrères de Liberté, plusieurs voyageurs Algériens ont été empêchés d’embarquer alors qu’ils détenaient des VISA C, et qu’ils voulaient rejoindre leurs destinations pour des raisons impérieuses. Ces voyageurs ont été refoulés par la police des frontières, indique toujours la même source, qui précise que la cause est l’absence d’une autorisation de sortie du territoire Algérien. Une mesure qui est censée être annulée en parallèle avec l’annonce de la réouverture des frontières.

Le démenti de la DGSN

Selon la DGSN, via un communiqué qui a été publié aujourd’hui, le 24 juin 2021, aucun voyageur Algérien détenteur d’un visa C n’a été empêché de quitter le territoire national à cause des autorisations de sortie. La Direction Générale de la Sureté Nationale a démenti toute information qui indique que les policiers ont refoulé des voyageurs à l’aéroport Houari Boumediene, car ces derniers ne détenaient pas des autorisations de sortie du territoire national.

Toujours selon le même communiqué, « ces informations n’ont aucun fondement » vu que les services de la DGSN n’ont plus appliqué la mesure impliquant des autorisations de sortie depuis le 4 juin 2021, soit quatre jours après l’ouverture effective des frontières Algériennes.

L’entrée aux pays de destination n’est soumise donc qu’aux conditions qui sont dictées par ces mêmes pays, et qui sont appliquées par les sociétés aériennes, indique enfin la DGSN dans son communiqué. Pour rappel les frontières Algériennes sont ouvertes avec six pays différents à travers le monde.