Autorisations de sortie : la détresse d’un citoyen malade de Béjaia

Hamza Aissaoui, un jeune Algérien de 26 ans, habitant de la localité de Feraoun à Amizour, dans la wilaya de Béjaia, souffre depuis plusieurs mois d’une maladie qui risque de lui être fatale. Le jeune Hamza a pu bénéficier toutefois d’une vaste campagne de solidarité qui a permis d’amasser la somme qui lui est nécessaire pour aller se soigner à l’étranger. Mais faute d’autorisation de sortie, le pauvre jeune homme git toujours sur son lit, chez lui à la maison.

Le jeune Hamza Aissaoui, originaire de Feraoun, est atteint d’une maladie cardio-vasculaire qui fait ralentir les battements de son cœur, et qui lui a causé une insuffisance rénale. Les problèmes de santé de ce jeune homme ont commencé en 2016. Depuis, le jeune Hamza se bat contre la maladie.

Dans son combat acharné, Hamza Aissaoui a pu compter sur la solidarité des citoyens de son village et des localités avoisinantes. En effet, une campagne de solidarité et de collecte de fonds a été lancée fin janvier dernier en sa faveur. Cette campagne a pu collecter une somme de plus de 50 000 euros, ce qui permettra de couvrir largement les frais des soins à l’étranger.

Toujours en attente d’une autorisation

Toutefois, et malgré que tout est fin prêt pour le voyage qui permettra au jeune Hamza de retrouver ses pleines capacités, ce dernier, sa famille, ses amis, et tous ses bienfaiteurs se sont heurtés au mutisme des autorités en ce qui concerne la délivrance d’une autorisation de sortie du territoire qui lui permettra une évacuation sanitaire.

Devant la caméra de Berbère Télévision, un des amis du jeune homme malade déclare que « le 10 février 2021 on a pu rassembler la somme nécessaire pour envoyer Hamza se soigner à l’étranger, … malheureusement son état de santé s’est dégradé maintenant, vu qu’il a fait un AVC ischémique… il souffre également d’une sévère anémie ».

De son côté, le président du comité responsable de la collecte de dons en faveur du jeune Hamza, a déclaré que « depuis qu’on a réussi à collecter la somme nécessaire, le 10 février dernier, on n’a pas cessé d’essayer d’évacuer Hamza. Malheureusement on est tombés pile dans une période de perturbation des vols et des évacuations sanitaires ». Le même intervenant ajoute que « le 7 avril dernier, une délégation est allée au ministère de l’Intérieur et a pu déposer une demande d’autorisation… 10 jours après, on a toujours pas de réponse… avant, on espérait de l’état de soigner nos malades, maintenant on est arrivés au point on espère de ce même état de juste nous fournir une autorisation de sortie ».