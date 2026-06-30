Autorisation spéciale d’absence des travailleurs le 02/07 : précision importante de la Fonction publique

La Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative (DGFPRA) a tranché. Dans un communiqué officiel, elle confirme que le jeudi 2 juillet 2026, jour des élections législatives, constituera une journée d’absence autorisée, intégralement rémunérée, pour l’ensemble des salariés du pays. Aucune déduction de salaire ne pourra être pratiquée. La mesure est universelle et ne souffre aucune exception selon le statut ou le mode de rémunération du travailleur.

Le congé exceptionnel du 2 juillet 2026 couvre toute la journée

Ce point méritait d’être clarifié. La DGFPRA précise que cette autorisation d’absence exceptionnelle s’étend à la totalité de la journée du 2 juillet, et non à quelques heures aménagées. Ce communiqué vient compléter une note antérieure sur le même sujet, levant ainsi toute ambiguïté sur la durée exacte du dispositif.

L’objectif est de garantir à chaque citoyen salarié la possibilité concrète d’exercer son droit de vote sans craindre une perte financière. Le texte officiel insiste sur le fait que cette disposition s’applique « indistinctement » à tous, une formulation qui ferme la porte à toute interprétation restrictive de la part des employeurs.

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Secteur public, secteur privé, horaires atypiques : personne n’est exclue

Le périmètre d’application de cette mesure est particulièrement large. Sont visés les personnels des institutions et administrations publiques, mais aussi ceux des organismes et entreprises relevant du secteur privé. Plus significatif encore, les travailleurs rémunérés à la journée ou à l’heure bénéficient de la même protection.

Cette inclusion des salariés aux statuts précaires ou atypiques constitue le cœur du dispositif. Un employé payé à l’heure ne pourra pas se voir opposer l’absence de travail effectif pour justifier une retenue. La journée du 2 juillet lui est due, au même titre qu’à un fonctionnaire titulaire.

Ce type de mesure n’est pas inédit. La DGFPRA avait adopté une logique identique pour les trois jours chômés et payés de l’Aïd El-Fitr en mars 2026, où la même formule d’universalité avait été retenue, y compris pour les travailleurs horaires.

La continuité du service public reste une obligation pour les structures en roulement

Accorder une journée de congé généralisée ne signifie pas suspendre les services essentiels. La DGFPRA a pris soin d’instruire les responsables des institutions et administrations concernées sur ce point précis. Celles qui fonctionnent en travail posté ou par roulement devront organiser leurs plannings de façon à permettre à chaque agent de voter, tout en maintenant le fonctionnement normal des services.

Concrètement, les directions sont tenues d’anticiper. Il leur revient d’établir des rotations adaptées pour que personne ne soit contrainte de choisir entre son poste et son bulletin de vote. La responsabilité organisationnelle repose donc sur les employeurs et les chefs de service, pas sur les agents.

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Le 2 juillet, une journée électorale inscrite dans un calendrier 2026 déjà dense

Le scrutin du 2 juillet s’inscrit dans un agenda social et civique particulièrement chargé cette année. Comme le rappelait un récent bilan du calendrier des jours fériés du second semestre 2026, cette journée électorale figure parmi les cinq derniers jours chômés et payés de l’année, aux côtés du 5 juillet, du Mawlid Ennabawi et du 1er novembre.

Les 407 députés appelés à siéger à l’Assemblée populaire nationale seront élus dans 69 circonscriptions, auxquelles s’ajoutent les représentants de la communauté nationale à l’étranger. L’État a déployé un arsenal logistique conséquent pour encadrer ce scrutin. La Gendarmerie nationale a notamment annoncé une restriction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de carburants entre le 1er et le 3 juillet, mesure préventive destinée à sécuriser les axes routiers durant la période électorale.

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