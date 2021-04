Belmehdi s’exprime sur la décision de l’autorisation des Tarawih

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a révélé que les mosquées seront ouvertes pour l’accomplissement des prières de Tarawih pendant le mois sacré du Ramadan.

Lors de sa visite à Tissemsilt, le ministre a clairement indiqué que « nous devions nous adapter aux conditions sanitaires actuelles. »

Le ministre a ajouté que de nombreuses mosquées ont pu faire face à la crise actuelle, d’autant plus que l’imam était un point fort dans le processus de sensibilisation contre la pandémie de la covid-19.

Le ministre des Affaires religieuses a souligné que la campagne de sensibilisation doit se poursuivre, insistant dans le cadre de son discours, sur la nécessité de respecter les conditions de distanciation physique et le respect total des mesures préventives pour éviter la propagation du virus et revenir à une vie normale.

Youcef Belmehdi a appelé les fidèles à respecter strictement les mesures de prévention, porter les bavettes, désinfecter les mains avant l’entrée aux mosquées, mettre les chaussures dans un sac, utiliser des tapis et des livres du saint-coran personnels, sortir de la mosquée dès la fin de la prière et éviter la foule à l’entrée et à la sortie.

Dans ce sillage, il a lancé un appel faire preuve de coopération avec les imams et les comités de mosquées et accompagner les institutions de l’État et la société civile pour la préservation de la santé publique.

Le ministre a souligné que l’Algérie est aujourd’hui enviée par les partis étrangers pour la bénédiction de l’islam.

Les conditions fixées

Pour rappel, la Commission ministérielle de la Fetwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des wakfs a annoncé, mercredi dans un communiqué, l’ouverture des mosquées concernées par la prière du vendredi et des cinq prières pour l’accomplissement de la prière surérogatoire des tarawih durant le mois de Ramadhan.