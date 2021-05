Autorisation de sortie : une maman de Béjaïa lance un cri de détresse

Les images font froid dans le dos. Cette maman âgée de 53, qui lutte contre la maladie depuis plusieurs mois, voit son état se dégrader de jour en jour, pendant que l’autorisation de sortie tarde à venir. Nora Abbar, est une maman de trois enfants, qui est atteinte CIRRHOSE HEPATIQUE, une maladie complexe touchant le foie. Nora nécessite une évacuation urgente en Turquie.

C’est sans trop d’espérance que Nora attendait le résultat de la solidarité des citoyens de sa région, ceux du village de ighil Agni, dans la commune de Amalou, à Béjaia, mais elle a été surprise que ces derniers ont pu lui collecter en quelques jours seulement la somme faramineuse de 65 000 euros, une somme censée couvrir les frais de ses soins en Turquie.

Une lettre pour le ministre de l’Intérieur

Noura a retrouvé, dans un premier l’espoir « de se voir demain guérie grâce à cette forte et belle mobilisation de toutes ces personnes qui se sont engagées pour le seul et unique but de collecter cette somme colossale qui n’englobe que les actes médicaux », comme cela est indiqué sur la page Facebook « Tous pour sauver Abbar Nora ». Mais très vite, le spectre d’une autorisation de sortie qui tarde à venir commence à l’habiter elle et sa famille.

Le mari de Nora a adressé hier une « demande urgente d’autorisation pour une évacuation sanitaire » au ministre de l’Intérieur. Dans cette lettre, il est précisé que « l’évacuation sanitaire se fera à bord d’un vol privé » qui sera à la charge du mari, et que l’épouse malade de Monsieur ABBAR « est attendue mémorial Sisli à Istanbul suite à la dégradation de son état de santé comme son dossier médical l’indique ».

De son côté, le Professeur Nabil Debzi, medecin au service hépatologie de l’hôpital d’Alger a déclaré dans le certificat médical délivré pour la pauvre Nora que « l’intervention est indisponible actuellement en Algérie, je vous prie de lui faciliter les démarches administratives, pour se rendre à l’étranger ».

Il est à rappeler qu’un autre citoyen Algérien de Béjaia, qui est tombé malade, est décédé hier après avoir longtemps attendu l’autorisation de sortie qui est arrivée trop tard. Les gens du village du défunt ont pu collecter 50 000 euros pour ses soins à l’étranger. Il s’agit de Hamza Aissaoui, décédé hier à l’hôpital Frantz Fanon de Béjaia des suites d’une insuffisance rénale aigüe. La lenteur du processus administratif relatif à l’octroi des autorisations de sortie est pointée du doigt.