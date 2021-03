Autorisation de sortie : ASL Airlines informe ses passagers Algériens

La compagnie aérienne Française ASL Airlines, a précisé via son site web, que les voyageurs détenteurs d’un visa de type C, qui veulent rejoindre la France en vue d’un regroupement familial, sont tenus de présenter une autorisation de sortie du territoire Algérien.

Les vols reliant l’Algérie et la France sont assurés par les compagnies Asl Airlines, Transavia et Air France. Les seuls bénéficiaires de ces vols spéciaux sont les ressortissants européens, mais également des Algériens qui résident en France, et ceux qui détiennent un visa C conjoint de Français.

Cependant, et même en détenant des visas de type C, plusieurs Algériens se sont vus empêchés d’embarquer à bord des appareils de ces compagnies françaises, au niveau de l’aéroport international Houari Boumediene à Alger, alors qu’ils tentaient de rejoindre leurs conjoints qui sont installés en France.

Les précisions d’ASL Airlines

Plusieurs réclamations ont été partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Des passagers Algériens, en possession de leurs visas et de leurs billets d’avion, ont été toutefois refoulés et empêchés d’embarquer vers la France.

C’est dans ce sillage que ASL Airlines, la compagnie aérienne Française, a informé ses passagers détenteurs d’un visa de type C, et qui veulent s’installer en France ou rejoindre leurs conjoints, qu’ils doivent être munis d’une autorisation de sortie du territoire Algérien. Cette autorisation est “émise par le ministère des Affaires étrangères en Algérie”, précise ASL Airlines.

En effet, la compagnie Française affirme que “les autorités Algériennes demandent impérativement la présentation de cette attestation” et que “sans cette attestation, l’embarquement sera refusé par la Police de l’Air et des Frontières algérienne”.

Pour obtenir cette attestation, il est possible de s’inscrire sur une plateforme dédiée à cet effet, qui a été lancée le 18 février passé. Cependant, si certains voyageurs Algériens affirment qu’ils n’ont pas été informés de cette nouvelle procédure, d’autres soutiennent qu’ils se sont inscrits sur la plateforme, et qu’ils n’ont toujours pas reçu de réponse.