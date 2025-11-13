Automobile : un géant sud-coréen prépare son entrée en Algérie ! 

Le paysage automobile algérien pourrait bientôt accueillir un acteur sud-coréen de renom. KG Mobility, anciennement SsangYong Motor, prépare son retour sur le marché national avec un projet ambitieux d’usine d’assemblage de véhicules.

Après avoir connu une période difficile qui a conduit à son rachat par le groupe industriel coréen KG, la marque entend désormais s’appuyer sur l’Algérie pour étendre sa présence sur le continent africain, après des incursions réussies au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

L’implantation en Algérie s’inscrit dans une stratégie de croissance ciblant les pays émergents, afin de compenser la demande intérieure encore fragile. Selon le magazine économique coréen Business Korea, la production locale pourrait démarrer dès l’année prochaine, en partenariat avec l’entreprise algérienne Emin Auto.

La nouvelle usine devrait produire environ 10 000 véhicules par an, principalement les modèles Musso et Torres, deux véhicules de taille moyenne adaptés aux routes exigeantes de la région.

Une usine KG Mobility à Aïn Témouchent pour stimuler l’industrie locale et l’exportation

Le site choisi pour ce projet industriel se situe dans la wilaya de Aïn Témouchent, où Emin Auto a déjà investi dans une usine de fabrication de véhicules utilitaires en partenariat avec le constructeur chinois JAC. Le projet actuel prévoit :

La production annuelle de 10 000 véhicules KG Mobility (Musso et Torres) ;

L’utilisation de 33 hectares pour accueillir les lignes d’assemblage et des robots industriels ;

L’intégration locale de composants clés tels que moteurs, châssis et cabines ;

La création progressive de 1 700 emplois, dont 380 au lancement.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : ces 16 routes seront fermées ce vendredi pour le semi-marathon international

Cette usine servira non seulement le marché national, mais aussi l’exportation vers d’autres pays africains, un continent dont les ventes automobiles ont atteint 1,05 million d’unités l’an dernier selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA). La région nord-africaine affiche une croissance annuelle estimée entre 3 et 4 %, offrant un potentiel significatif pour KG Mobility.

Automobile : une stratégie internationale ambitieuse pour KG Mobility

La nouvelle usine algérienne s’inscrit dans une politique globale de diversification des ventes du groupe. En 2025, KGM a renforcé sa présence au Moyen-Orient avec une usine d’assemblage en Arabie Saoudite. Tout en développant des partenariats au Vietnam et en Indonésie pour accroître ses capacités locales d’assemblage.

🟢 À LIRE AUSSI : De l’assemblage au 100 % Made in Algeria ? L’arrivée de la Fiat Grande Panda change la donne à Tafraoui

Cette stratégie porte ses fruits, les exportations du constructeur sud-coréen sont passées de 28 133 unités en 2021 à 62 318 unités l’an dernier, et devraient dépasser 70 000 unités cette année.

L’arrivée de KG Mobility en Algérie représente donc une étape clé pour le constructeur et pour l’industrie automobile nationale. Elle combine le renforcement de la production locale, l’emploi et le développement des exportations. Tout en s’appuyant sur l’expertise d’Emin Auto et le savoir-faire sud-coréen.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie attire de plus en plus de géants américains de l’énergie : vers un partenariat élargi