Automobile : un autre constructeur asiatique prépare son implantation en Algérie !

Le constructeur automobile malaisien Proton accélère ses démarches pour s’implanter en Algérie. Discussions diplomatiques, production locale et partenariats industriels… Le pays devient un point stratégique en Afrique du Nord pour la marque.

Lors de récents échanges avec l’ambassadeur de Malaisie à Alger, Datuk Rizani Irwan Mohamed Mazlan, Proton a posé les bases d’un projet structuré, pensé sur le long terme.

Mohamed Azwan bin Mohamed Noor, représentant de l’entreprise, insiste sur une vision claire : « un partenariat durable et collaboratif ». Proton ne se contente pas de vendre des véhicules, il souhaite contribuer à la construction d’une industrie locale solide, capable de renforcer la position de l’Algérie dans l’automobile nord-africaine.

Algérie – Malaisie : une stratégie alignée sur les priorités industrielles nationales

Au cœur des discussions, un mot revient souvent : alignement. Proton veut caler sa stratégie de croissance sur les priorités industrielles algériennes :

Production locale : impliquer les industriels nationaux et développer une chaîne de fabrication locale.

: impliquer les industriels nationaux et développer une chaîne de fabrication locale. Intégration industrielle : créer un écosystème automobile solide, structuré et durable.

: créer un écosystème automobile solide, structuré et durable. Partenariats industriels : favoriser le transfert de savoir-faire et soutenir la montée en compétences du secteur.

Cette approche tranche avec les simples opérations d’importation qui ont longtemps dominé le marché. Les autorités algériennes, en quête de projets crédibles et structurants, voient d’un bon œil cette ambition, susceptible de créer de l’emploi et de renforcer l’expertise locale.

Proton : un constructeur automobile à l’histoire singulière

Fondée en 1983 sous l’impulsion de l’ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, Proton est un projet industriel national affirmé. Propriété du groupe DRB-HICOM, la marque commence avec des technologies Mitsubishi avant de développer progressivement une production totalement localisée.

1985 : lancement de la Proton Saga, premier modèle produit.

: lancement de la Proton Saga, premier modèle produit. 1989 : l’usine de Shah Alam dépasse les 100 000 unités produites.

: l’usine de Shah Alam dépasse les 100 000 unités produites. Années 1990 : élargissement de la gamme avec les modèles Wira et Perdana.

: élargissement de la gamme avec les modèles Wira et Perdana. 2001 : lancement de la Waja, premier modèle entièrement conçu en interne.

L’acquisition de Lotus Cars a ensuite permis à Proton de renforcer son ingénierie, de développer les moteurs CamPro et de lancer la Gen-2, marquant une montée en gamme progressive.

Proton : une marque déjà tournée vers l’international

Aujourd’hui, Proton domine le marché malaisien et exporte ses véhicules vers l’Europe, l’Afrique australe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Des pays comme le Maroc, l’Égypte ou l’Irak figurent déjà sur sa carte d’exportation.

L’Algérie pourrait devenir la prochaine étape logique, mais plusieurs détails restent à préciser. Calendrier, modèles concernés et sites de production.

Pour l’instant, une certitude, Proton ne considère plus l’Algérie comme un simple débouché commercial. Le pays est désormais perçu comme un partenaire industriel à part entière, avec un projet pensé sur le long terme.