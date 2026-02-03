Automobile : Stellantis prépare un tournant industriel en Algérie

À Turin, Stellantis a envoyé un signal clair aux industriels italiens et algériens. Le groupe automobile veut accélérer la localisation des composants en Algérie afin de dépasser le simple assemblage de véhicules. Une évolution progressive, assumée, qui vise à structurer un tissu industriel local autour de ses sites de production.

La rencontre, organisée à Turin avec l’ambassade d’Algérie en Italie et l’Union industrielle de Turin, a réuni 117 participants, selon l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI). Des entreprises italiennes spécialisées dans les composants automobiles y ont échangé avec des opérateurs algériens.

Représentant l’AAPI, Iman Toumi a mis en avant le climat d’investissement et les dispositifs d’accompagnement proposés aux industriels étrangers, soulignant « l’intérêt porté par les fabricants italiens pour le marché algérien ». L’agence a également annoncé la tenue du salon Mechanica Algeria, du 10 au 12 février 2026 à Oran.

Stellantis mise sur les équipementiers pour changer de modèle industriel en Algérie

Lors des échanges, Stellantis El Djazair a présenté ses besoins industriels et ses projets à venir. Le groupe a insisté sur « l’importance de localiser l’industrie des composants en Algérie », afin d’augmenter le taux d’intégration locale et de renforcer la sous-traitance nationale.

Cité par l’agence italienne Nova, Stellantis précise que cette démarche ne relève ni d’une délocalisation ni d’une production destinée à l’exportation vers l’Europe. Le modèle visé repose sur une production locale, destinée au marché algérien.

Industrie automobile : composants, partenariats et investissements ciblés

Stellantis entend favoriser des partenariats directs avec les fournisseurs, autour de plusieurs axes :

Production locale de composants automobiles,

Fourniture de technologies et de machines,

Investissements industriels en Algérie.

Le groupe rappelle qu’il commercialise en Algérie les véhicules qu’il y produit. Tout en soulignant que l’écosystème nord-africain en construction ne concurrence pas l’écosystème européen.

Stellantis : l’usine de Tafraoui au centre du dispositif

Implanté à Tafraoui, près d’Oran, Stellantis produit actuellement trois modèles Fiat : le Doblo utilitaire, le Doblo Panorama et la Grande Panda, dont la commercialisation est imminente. L’objectif affiché pour 2026 est de 90.000 unités.

Le groupe prévoit également l’arrivée prochaine d’Opel dans le dispositif industriel algérien, confirmant l’élargissement de sa présence dans le pays.