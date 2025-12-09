Automobile : Stellantis lance la fabrication locale de plaquettes de frein avec Ikam Algérie

Stellantis développe son écosystème industriel en Algérie grâce à un partenariat avec Ikam pour fabriquer des plaquettes de frein aux normes internationales.

Dans une nouvelle étape vers le renforcement de la filière automobile nationale, Stellantis Algérie a annoncé ce dimanche la signature d’un partenariat stratégique avec l’usine Ikam Algérie, spécialisée dans les systèmes de freinage. L’accord porte sur la production de plaquettes de frein destinées au marché algérien et à la gamme multimarques du constructeur.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre du plan d’intégration industrielle mené par Stellantis, qui vise à élargir la fabrication locale de composants destinés au réseau après-vente et, à terme, à l’usine de montage de Tafraoui (Oran).

Un partenariat pour renforcer la production locale

L’accord prévoit la mise à disposition de pièces détachées multimarques pour renforcer l’offre du réseau après-vente de Stellantis. Cette stratégie permet au groupe, qui assemble notamment les véhicules Fiat en Algérie, de soutenir la phase de croissance industrielle du site de Tafraoui et de sécuriser son approvisionnement local.

L’entreprise précise que les produits fabriqués par Ikam Algérie bénéficient de certifications internationales en matière de sécurité et de qualité, répondant ainsi aux standards exigés par le marché automobile national. Ces garanties techniques constituent un atout essentiel dans un secteur où la fiabilité des systèmes de freinage représente un enjeu majeur pour les usagers.

Des ambitions industrielles tournées vers 2026

Avec ce partenariat, Stellantis renforce son objectif de bâtir une industrie automobile intégrée et compétitive en Algérie. Le groupe ambitionne d’atteindre plus de 30 % d’intégration locale d’ici 2026, un seuil stratégique qui permettrait de réduire la dépendance aux importations, de développer un réseau de sous-traitants et d’améliorer la compétitivité des véhicules produits localement.

Au-delà du marché national, Stellantis envisage également de se tourner vers l’exportation. Le constructeur souhaite, à moyen terme, expédier une partie de la production algérienne vers des pays du Moyen-Orient et d’Afrique, une orientation conforme à la volonté de faire de l’Algérie un hub régional de l’industrie automobile.

Stellantis continue d’investir dans le développement de solutions durables et d’infrastructures de production en Algérie, viser une indépendance accrue et une capacité exportatrice renforcée.

