Le marché des véhicules d’occasion en Algérie connaît actuellement une flambée historique des prix, provoquée par divers facteurs.

Cette tendance surprenante découle en grande partie de la pénurie de véhicules neufs sur le marché. Les consommateurs se sont trouvés contraints de se tourner vers les voitures d’occasion, ce qui a engendré une demande exceptionnellement élevée.

Malheureusement, cette forte demande s’est rapidement répercutée sur les prix, provoquant des hausses significatives et des défis pour les acheteurs.

Depuis quelques années maintenant, le marché des voitures d’occasion est en proie à une inflation continue. Les prix proposés sont bien souvent au-delà du budget du citoyen moyen, créant un fort déséquilibre entre l’offre et la demande.

De cette situation émergent des scénarios assez rocambolesques : des véhicules de plus de 20 ans sont vendus à des prix allant de 1 500 000 à 1 700 000 DA – voire davantage en fonction du modèle et de la marque – illustrant bien la problématique.

Cette situation a suscité la frustration parmi les citoyens, certains d’entre eux se plaignant publiquement d’avoir été incapables d’acquérir un véhicule même avec un budget conséquent de 2 000 000 DA.

« Ça fait 4 semaines que je cherche une voiture. Je fais le tour du marché et je reviens chez moi bredouille. Je suis venu avec 200 millions en poche, mais ça ne m’a rien rapporté. À chaque fois que je demande le prix d’une voiture, on me dit 240 – 250 millions. On arrive plus à acheter de voitures ».

Flambée des prix, quels sont les éléments déclencheurs ?

La cause de cette flambée des prix est le manque de véhicules neufs disponibles sur le marché algérien. Les contraintes économiques, les fluctuations monétaires et les problèmes d’approvisionnement ont tous contribué à cette pénurie, poussant les consommateurs à chercher des alternatives sur le marché de l’occasion.

Cette soudaine hausse de la demande pour les voitures d’occasion a créé un déséquilibre entre l’offre et la demande, incitant certains propriétaires à faire preuve d’opportunisme en « gonflant les prix ».

Les solutions envisageables à ce problème sont la promotion de la production locale de véhicules neufs, l’encouragement des investissements dans le secteur automobile et la régulation du marché des véhicules d’occasion.

Qu’en est-il des véhicules neufs ?

Un autre facteur influençant fortement le marché de l’occasion est le délai de livraison pratiqué par les concessionnaires.

Alors que la demande est de plus en plus forte, les listes d’attente s’allongent chez les prestataires automobile, poussant les consommateurs à se tourner vers d’autres alternatives. Ces retards de livraison avaient même valu à certains concessionnaires une visite d’inspection de la Direction du Commerce.

Dans une récente déclaration aux médias, un concessionnaire Fiat a expliqué qu’il n’y avait « pas de délais précis pour la livraison de voitures achetées par les clients ». D’après ce dernier, la durée de livraison serait en corrélation étroite avec la période et la disponibilité des stocks. « 50 % des délais de livraison échappent à notre contrôle », ajoute ce dernier.