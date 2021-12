Automobile : l’obstacle de la vision des constructeurs vers l’Algérie

L’industrie automobile peine toujours à se lancer d’une manière véritable et effective en Algérie. Entre autres entraves, un responsable du secteur de l’Industrie en Algérie cite la vision des constructeurs qui considèrent exclusivement l’Algérie comme un marché.

Intervenant ce mercredi sur les ondes de la Radio nationale, Abdelaziz Guend, Directeur général du développement et de la compétitivité industriels au ministère de l’Industrie affirme que « l’Algérie n’est plus un marché », mais aspire plutôt à « développer l’industrie automobile ».

« L’Algérie n’est plus un marché, elle aspire à produire et à développer l’industrie automobile comme toute autre filière pouvant pousser l’industrie algérienne à des niveaux plus élevés », a déclaré le même responsable.

Soulignant que le secteur automobile « est un secteur important pour tout pays », l’intervenant estime que « l’Algérie a le droit d’aspirer à mettre en place une véritable industrie automobile ».

L’obstacle de la « vision » des constructeurs au marché algérien

Cependant, il ajoute que « le problème réside dans le fait que les constructeurs automobiles considèrent l’Algérie comme un marché pour leurs produits, ce qui a empêché les investisseurs d’entrer sur le marché algérien et d’investir dans ce domaine ».

Ainsi, Abdelaziz Guend estime qu’il est temps « de poser les bases et les conditions nécessaires permettant de changer cette vision auprès des constructeurs », d’autant que l’Algérie est disposée à conclure des partenariats dans ce sens.

À ce propos, l’invité de la Radio précise que « l’Algérie est désormais disposée à un partenariat dans ce domaine de manière égale entre l’investisseur et l’État » et que « tous ceux qui respectent cette règle seront les bienvenus et recevront tout le soutien ».

Lors de son intervention, le Directeur général du développement et de la compétitivité industriels au ministère de l’Industrie indique qu’il y a « des projets dans ce sens », précisant « qu’il y a des discussions avec plusieurs constructeurs ».