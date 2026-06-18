Automobile : l’identité des six entreprises allemandes attendues en Algérie enfin connue

L’annonce avait suscité la curiosité. Entre le 28 juin et le 3 juillet 2026, une délégation allemande de l’industrie automobile doit sillonner Alger et Oran à la recherche de partenaires locaux. Restait une question en suspens, celle de savoir quels industriels composent précisément cette délégation.

La Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie AHK Algérie, organisatrice de la mission avec enviacon international et le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie BMWE, vient de lever le voile.

Six entreprises allemandes, aux profils aussi variés que complémentaires, prendront part à ce déplacement. De la chimie des polymères à la logistique industrielle, leurs domaines d’expertise dessinent les contours d’une coopération industrielle algéro-allemande qui ne se limite pas à l’assemblage de véhicules.

Quelles sont les six entreprises allemandes attendues en Algérie ?

Aucune de ces sociétés n’opère sur le même segment de la chaîne de valeur automobile. Voici les six entreprises allemandes qui feront le déplacement :

ALLOD Werkstoff GmbH & Co. KG conçoit des compounds polymères et des matériaux techniques destinés aux applications automobiles, qu’elles soient intérieures ou extérieures. AVL intervient dans l’ingénierie de mobilité, les essais, l’électrification, l’hydrogène et les logiciels embarqués. Compound Engineering, déjà présente en Algérie par le passé, travaille sur les procédés liés au caoutchouc et propose des solutions industrielles certifiées. LMT Tools Systems fabrique des outils de coupe de précision utilisés dans l’automobile, l’aéronautique et l’énergie. moviniti GmbH développe des solutions numériques dédiées à la logistique séquencée et à la gestion en flux tendu. Reichhart Logistik, déjà engagée dans des projets liés à l’automobile à Oran, opère dans la logistique industrielle et le pré-assemblage.

À LIRE AUSSI : ANP : Chanegriha nomme un nouveau responsable à l’État-major et alerte sur les défis à venir

Selon les organisateurs, ces sociétés disposent toutes d’une expérience confirmée dans leur domaine respectif et affichent un réel intérêt pour des projets de co-développement local, c’est-à-dire une implication directe dans la production sur le sol algérien plutôt qu’une simple relation commerciale à distance.

Algérie – Allemagne : ine mission pensée pour structurer la filière automobile

Le programme de cette tournée s’annonce dense. Pendant près d’une semaine, les représentants des six entreprises allemandes multiplieront les rencontres avec des acteurs algériens du secteur, à Alger comme à Oran, deux villes qui concentrent une part importante de l’activité automobile nationale.

L’ambition affichée par les organisateurs ne se limite pas à un simple échange de courtoisie. Il s’agit d’identifier de véritables opportunités de coopération dans la sous-traitance. En particulier pour les fournisseurs de rang Tier-1 et Tier-2, ces maillons essentiels de la chaîne d’approvisionnement automobile.

À LIRE AUSSI : Autosuffisance : l’Algérie réduit de 41 % ses importations de ce produit agricole en provenance d’Europe

Au-delà de la fabrication de pièces, les discussions devraient également porter sur l’ingénierie, la qualité, la logistique et le transfert de savoir-faire. Autant de domaines où l’expertise allemande pourrait venir compléter les compétences déjà présentes en Algérie.

Un rendez-vous attendu à l’hôtel Hyatt Regency d’Alger

Le 29 juin marquera le point d’orgue de cette mission. Une conférence, suivie de rencontres B2B, se tiendra à l’hôtel Hyatt Regency d’Alger. L’événement réunira les représentants des six entreprises allemandes, des industriels algériens du secteur. Ainsi que des institutions impliquées dans le développement de la filière.

Ce format, qui combine présentations institutionnelles et échanges bilatéraux ciblés, vise à accélérer les prises de contact entre fournisseurs allemands et acteurs locaux susceptibles de devenir leurs partenaires.

À LIRE AUSSI : Pneus Continental : de nouvelles facilités d’acquisition annoncées en coordination avec Naftal

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration de l’industrie automobile algérienne. Un secteur encore en construction mais déjà traversé par plusieurs mutations réglementaires et industrielles.