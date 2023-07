Automobile : le GPL gagne du terrain avec 1 million de véhicules en circulation en 2023

Le nombre de véhicules convertis au système d’alimentation en Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) au cours du premier semestre de l’année 2023 a connu une croissance significative, selon les déclarations du président de l’ARH (de l’Autorité de régulation des hydrocarbures), Rachid Nadil.

En effet, environ 70 000 véhicules ont été convertis entre janvier et juin 2023, portant le nombre total de véhicules fonctionnant avec ce carburant propre à plus d’un million de véhicules dans le pays.

Les objectifs GPL de l’Algérie atteints bien avant la fin 2023

L’objectif initial des autorités d’atteindre le million de véhicules convertis n’était prévu que pour la fin de l’année 2023. Cependant, la croissance positive de cette activité a permis d’accomplir cette réussite dès le premier semestre, et cela est largement dû aux mesures incitatives, notamment dans le domaine économique, mises en place dans le domaine.

Parmi ces mesures, on peut citer les facilitations octroyées aux acteurs du secteur et aux particuliers, notamment en termes de financement. L’annulation du paiement de la vignette pour les véhicules convertis par exemple, ou encore la réduction de la taxe sur la TVA (à 9 %) pour tous les équipements de conversion, ainsi que l’importante différence de prix entre le GPL (à 9 DA/l) et d’autres types de carburant (32 DA/l en moyenne).

Un réseau de distribution bien alimenté

Au niveau national, le réseau de distribution de GPL est bien établi, avec plus de 1285 points de vente de gaz de pétrole liquéfié et plus de 1000 centres de conversion pour ce type de carburant. Une bonne partie (80 %) de ces centres appartiennent à des entreprises privées.

En parallèle, l’ARH a traité près de 200 demandes d’autorisation pour des activités de stockage et de distribution de produits pétroliers, ainsi que pour la création d’unités de production et de stockage d’huiles de lubrification et de régénération des huiles au cours des six premiers mois de 2023. Parmi ces demandes, 91 ont été approuvées, dont 48 autorisations pour la création de stations-service pétrolières.