Automobile : le constructeur taiwanais HAM Motors (SYM) reçoit l’agrément d’exploitation

Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a dirigé aujourd’hui, mardi, l’attribution d’une licence d’exploitation à la société « Ham Motors » de la marque SYM, spécialisée dans la fabrication de motos, établie à Ain Azel dans la wilaya de Sétif.

Le Taiwanais Ham Motors débarque en Algérie : des deux roues made in DZ bientôt conçus

Lors de sa visite à l’unité de fabrication, de soudage et de peinture des cadres de motos de Ham Motors, Ali Aoun a souligné l’importance d’utiliser les matières premières et les intrants locaux au lieu de les importer, afin de valoriser les ressources locales et de réduire la facture d’importation.

L’unité de production de Hama Motors de la marque SYM, spécialisée dans la fabrication de motos, occupe une superficie de 2,6 hectares et emploie 300 travailleurs. Avec une capacité de production estimée à 7 000 unités et un investissement de 489 millions de dinars, la production débutera dès l’obtention de l’agrément pour la fabrication de véhicules, conformément au décret exécutif 22-384 du 17 novembre 2022 et au cahier des charges associé.

Ali Aoun fait le point sur la capacité industrielle de Sétif

Au cours de sa visite, Aoun a également reçu une présentation détaillée du directeur de l’industrie de la wilaya sur les qualifications et les capacités d’investissement de celle-ci. La wilaya de Sétif se distingue par un important tissu industriel composé d’entreprises privées et publiques, notamment dans les domaines de l’électronique, de l’électroménager, de la transformation du plastique, de l’industrie alimentaire, de la fabrication de pneus en caoutchouc, de la production de céramique, de la transformation du plastique et du papier, ainsi que de l’industrie pharmaceutique.

La wilaya compte 27 613 petites et moyennes entreprises, employant 114 825 travailleurs, principalement dans les secteurs du commerce (27,47%), de l’industrie (18,66%) et de la construction et des travaux publics (17,82%).

La présentation a également mis en lumière les capacités de la wilaya en matière de foncier industriel, avec 2455 hectares de terrains répartis dans 43 zones destinées à accueillir des projets d’investissement, incluant trois zones industrielles actives : Sétif, Sétif Extension et El Eulma.

La wilaya dispose également de seize zones d’activités couvrant une superficie totale de 738 hectares, dont neuf ont été aménagées, avec 133 parcelles de 92 hectares disponibles pour des concessions.

Au cours de sa visite, le ministre a émis des directives strictes concernant la récupération des terrains industriels, la lutte contre la bureaucratie, la facilitation du travail des investisseurs, la fixation des délais de réception des projets, et la connexion des zones industrielles aux réseaux électriques et gaziers.