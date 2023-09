Automobile : le constructeur chinois Chery débarque en Algérie

Ce mercredi, Chery Algérie a suscité l’enthousiasme des amateurs de voitures en partageant sur sa page Facebook une annonce très attendue. La célèbre marque de voitures a révélé ses nouveaux modèles qui feront bientôt leur entrée sur le marché algérien.

Chery dévoile ses modèles de voitures disponibles en Algérie

La déclaration de Chery Algérie sur les réseaux sociaux a été chargée de promesses et d’anticipation : « Nous partageons enfin avec vous notre nouveauté. Bientôt disponibles en Algérie, nos modèles initiaux incarnent notre engagement envers l’innovation. Chaque kilomètre que nous parcourons représente un progrès alimenté par notre détermination à atteindre notre objectif. »

Cette annonce est une excellente nouvelle pour les passionnés de voitures en Algérie. Chery est reconnue mondialement pour son engagement envers la qualité et l’innovation, et ses nouveaux modèles promettent d’apporter un souffle de fraîcheur sur le marché automobile national, qui soufre d’une pénurie de nouvelles voitures depuis plusieurs années.

Dans la vidéo partagée, on peut ainsi voir les silhouettes des véhicules prochainement exportés vers l’Algérie. Si la marque n’a pas encore donné les références, on peut tout de même deviner aux images qu’il y aura des SUVs, des berlines et de petites citadines dans le lot.

La marque Chery arrive en Algérie, un concurrent direct pour FIAT ?

De plus, Chery Algérie a affirmé sa proximité avec les clients potentiels : « Attendez-nous bientôt dans nos salles d’exposition à travers le territoire national. » Cette affirmation laisse présager l’ouverture prochaine de salles d’exposition dans tout le pays, offrant ainsi aux Algériens la possibilité de découvrir de près les nouveaux modèles de Chery.

La marque Chery est synonyme de qualité et de performance, mais aussi de prix relativement abordables. Après la déception des consommateurs algériens vis-à-vis de la tarification des voitures Fiat, les citoyens peuvent maintenant attendre avec impatience l’arrivée de ces nouveaux modèles sur le marché.

Une arrivée qui promet de diversifier davantage les options disponibles pour les automobilistes dans le pays. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les dates de lancement et les caractéristiques des nouveaux modèles Chery qui arriveront bientôt en Algérie.