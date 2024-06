Automobile : l’AAPI lance un appel aux investisseurs algériens en 2024

Ce mercredi, l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI) a fait part d’un important messages aux porteurs de projets dans le domaine de la sous-traitance automobile.

Dans le cadre de la revitalisation du secteur automobile, l’AAPI invite ces derniers à soumettre leurs intentions d’investissement en remplissant un formulaire disponible en ligne. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à attribuer des terrains industriels pour la réalisation de projets spécifiques à ce secteur.

Automobile : l’AAPI sollicite les porteurs de projets algériens

Dans un communiqué officiel, l’AAPI a précisé que des terrains industriels dont les superficies varient entre 4800 m² et 11800 m², pour la réalisation de projets dans le domaine de la sous-traitance automobile, seraient attribués prochainement.

L’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement invite ainsi tous les porteurs de projets concernés à soumettre leurs intentions d’investissement en remplissant le formulaire disponible sur ce lien. Cette démarche vise à mieux cerner les besoins et les ambitions des investisseurs potentiels.

L’agence souligne également l’importance pour les porteurs de projets de préciser le produit final ainsi que la superficie minimale requise pour la mise en œuvre de leurs projets.

La sous-traitance automobile en Algérie, un défi réalisable pour l’AAPI

Il est à noter que cette annonce concerne uniquement l’expression des intentions d’investissement. Les procédures de demande formelle seront, quant à elles, effectuées exclusivement via la plateforme numérique de l’AAPI après cette première étape. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à dynamiser le secteur de la sous-traitance automobile en Algérie, offrant ainsi des opportunités d’investissement attractives et structurées.

En invitant les entrepreneurs à manifester leur intérêt, l’AAPI espère catalyser le développement industriel et économique du pays, notamment dans un secteur aussi crucial que celui de l’automobile. Les porteurs de projets ont maintenant l’opportunité de contribuer à cette dynamique en participant activement à cette campagne de recensement des intentions d’investissement.