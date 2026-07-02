Automobile : La Fiat Grande Panda « Made in Algeria » obtient son feu vert international

Il y a du nouveau du côté d’Oran ! Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi à Alger, le géant de l’automobile Stellantis a sorti le grand jeu en dévoilant sa feuille de route stratégique « FaSTLAne 2030 » pour la région Moyen-Orient et Afrique.

Au cœur des annonces : une excellente nouvelle pour l’industrie mécanique algérienne. La toute nouvelle Fiat Grande Panda, assemblée sur le site de Tafraoui, vient de décrocher ses homologations internationales de sécurité, de qualité et de performance.

Pour faire simple, le véhicule a passé avec succès les examens hyper stricts imposés par la maison-mère. Ce sésame indispensable valide non seulement le modèle, mais aussi toute la chaîne de montage.

Le compte à rebours est donc officiellement lancé : la Grande Panda s’apprête à débouler dans les concessions algériennes dans les tout prochains jours.

Le grand saut vers le CKD

Derrière cette annonce, c’est une véritable transformation industrielle qui s’opère sous nos yeux. Raoui Béji, le patron de Fiat El Djazaïr, a confirmé que la production du véhicule avait officiellement basculé en mode CKD (Completely Knocked Down).

Oubliez le simple assemblage de pièces pré-montées ; l’usine intègre désormais des étapes cruciales et lourdes en valeur ajoutée.

Pour réussir ce pari, Stellantis ne joue pas en solo et muscle son réseau local. L’écosystème s’appuie déjà sur 15 sous-traitants algériens.

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Mieux encore, pour l’emboutissage, le constructeur fait équipe avec le géant de la sidérurgie Tosyali et un spécialiste local de la découpe.

Une collaboration qui prend encore plus de relief quand on sait que Fiat planche actuellement avec un sidérurgiste national pour concevoir des tôles d’acier 100 % adaptées aux exigences de l’automobile.

Et la formule magique semble fonctionner : à l’usine, la cadence s’accélère. Samir Cherfan, le directeur des opérations pour la région MEA, s’est félicité de l’optimisation des lignes de Tafraoui, où l’indicateur d’efficacité (GPH) vient de grimper, passant de 20 à 22 véhicules produits par jour.

Les Doblò en ligne de mire et de grandes ambitions pour 2030

La Grande Panda n’est que la locomotive d’un train bien plus long. Stellantis a déjà entamé la conversion vers le mode CKD pour ses utilitaires et ludospaces phares : les Fiat Doblò Panorama et Doblò Van. L’objectif est de couper progressivement le cordon avec les pièces importées pour faire grimper le taux d’intégration locale.

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Toutes ces manœuvres s’inscrivent dans le plan global « FaSTLAne 2030 ». Stellantis voit grand pour la région Moyen-Orient et Afrique et table sur une hausse de 40 % de ses revenus, tout en serrant les coûts pour garder une rentabilité à deux chiffres.

Pour y parvenir, le groupe va rationaliser son catalogue autour de 22 modèles clés. La moitié de ces véhicules sera directement sourcée et produite au niveau régional, tandis que l’autre moitié sera importée d’Asie pour conserver des tarifs ultra-compétitifs.