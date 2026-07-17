Automobile, énergie, eau, santé…le partenariat Algérie-Allemagne change d’échelle avec 31 accords

En marge de la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, le forum économique algéro-allemand a débouché sur une pluie de signatures. 31 accords et mémorandums d’entente entre entreprises et institutions des deux pays.

Énergie, industrie, santé, transport, numérisation, économie verte, tourisme, automobile.. peu de secteurs échappent à ce coup d’accélérateur donné au partenariat entre Alger et Berlin.

Le secteur de l’énergie au cœur du forum économique algéro-allemand

Sonatrach a signé un mémorandum avec l’allemand VNG pour négocier le renouvellement du contrat d’exportation de gaz et augmenter les volumes livrés au marché allemand. Le groupe a aussi conclu un accord avec Bosch pour localiser en Algérie la fabrication d’électrolyseurs destinés à l’hydrogène vert.

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Autres signatures dans le domaine, LIVE EO avec Sonatrach et Sonelgaz, pour des solutions numériques et technologies modernes. Ainsi que TRICERA Energy et IRIS, pour renforcer leur coopération sur des projets énergétiques.

Industrie, automobile et santé : les accords s’enchaînent à Berlin

Côté industrie, Opel et le groupe Hlal explorent ensemble des pistes d’investissement. Tandis que Condor et Maincor Rohrsysteme comptent fabriquer localement des radiateurs de chauffage central.

Dans l’automobile, GEKO Industrie et SCHUNK lancent un projet de production de faisceaux de câbles. Et ASOR/ASCEND s’associe à VOLKSLIFT pour produire des ascenseurs en Algérie.

D’autres projets s’y ajoutent. À savoir, une usine de papier imprégné pour le bois, une ligne d’assemblage de batteries de stockage d’énergie, un renforcement de la filière batteries. Ainsi que des accords sur le tramway, les panneaux de mélamine et les équipements pétroliers et gaziers.

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En santé, Saidal a signé deux mémorandums avec Boehringer Ingelheim. Visant à produire localement quatre molécules stratégiques. Contre le diabète, l’insuffisance cardiaque et les maladies rénales. Avec un volet recherche et développement à la clé.

En outre, PROMEDAL s’allie à K.D. Medical Hospital Product GmbH pour des dispositifs médicaux. Tandis qu’un autre accord prévoit une unité de médicaments vétérinaires et un renforcement de la biotechnologie.

Accords Algérie – Allemagne : transport, numérisation et tourisme complètent le tableau

Siemens Mobility a signé cinq mémorandums avec la Société nationale des transports ferroviaires et le métro d’Alger, pour le transport urbain, la modernisation du rail et le transfert de technologies allemandes.

S’y ajoutent des projets de dessalement d’eau par énergie solaire, une usine de silicium métallique, et un appui à l’ingénierie industrielle. Le tourisme n’est pas oublié, avec un contrat de gestion d’un complexe touristique à Tiaret et un mémorandum entre les chambres de commerce algérienne et algéro-allemande pour faciliter les futurs partenariats.

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En somme, ces 31 accords traduisent une volonté commune d’approfondir la coopération entre l’Algérie et l’Allemagne. Via l’investissement, le transfert de technologie et le soutien à des projets de développement durable.