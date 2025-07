Automobile en Algérie : Fiat s’allie à un partenaire italien de poids

Dans le sillage du sommet intergouvernemental algéro-italien, tenu ce mercredi 23 juillet, Fiat et Sigit ont officialisé un accord de sous-traitance qui ancre un peu plus la présence de l’Italie dans le tissu industriel algérien.

L’équipementier Sigit fournira directement des pièces plastiques à l’usine Fiat de Tafraoui, près d’Oran, en partenariat avec Siplast, filiale de l’Entreprise nationale des plastiques et caoutchouc (ENPC).

Pour le PDG de Stellantis El Djazair, Raoui Beji, cette entente reflète bien plus qu’une simple relation fournisseur-client. Dans un communiqué transmis à la presse, il précise : « Le projet industriel de Fiat en Algérie est, aujourd’hui, un symbole fort de la coopération stratégique entre l’Algérie et l’Italie. Ce nouveau partenariat avec Sigit (…) constitue un levier supplémentaire dans notre volonté de bâtir un écosystème industriel solide. Alliant synergies internationales et ancrage local ».

Fiat – Sigit en Algérie : un projet industriel à plusieurs étages

En effet, le partenariat s’inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives entamées depuis fin 2023. L’usine Fiat de Tafraoui, opérationnelle depuis décembre, est progressivement alimentée par des fournisseurs locaux. Ainsi, Sigit rejoint une liste de 13 partenaires. Dont quatre ont été recrutés récemment dans le cadre de la seconde convention des sous-traitants, organisée à Oran en mai.

Par ailleurs, le contrat signé va permettre à Sigit de produire localement, et pour le marché national, des composants plastiques destinés aux véhicules Fiat. Une activité menée en collaboration avec Siplast. Les deux entreprises avaient déjà conclu une première convention deux mois plus tôt. Elles visent désormais à localiser au moins 30 % du contenu des véhicules assemblés en Algérie.

Un ancrage progressif mais ambitieux de Sigit dans le pays

Ce n’est pas la première incursion de Sigit dans l’industrie algérienne. En décembre 2023, la société avait signé un mémorandum d’accord avec le groupe ACS (Algérienne des spécialités chimiques), maison mère de l’ENPC. Pour créer une coentreprise dans la production de composants en plastique et caoutchouc.

De plus, ce mémorandum, aujourd’hui matérialisé, visait déjà à élargir les activités à la fabrication de peintures industrielles, de vitres automobiles et potentiellement de tableaux de bord. Sigit, fort de 60 ans d’expérience, avait alors exprimé sa volonté de « transférer son savoir-faire en matière de certification qualité ». Ainsi que de « fournir les conditions optimales pour assurer la réussite du projet commun ». Notamment à travers ses laboratoires spécialisés.

Vers une Algérie fournisseur pour les géants mondiaux ?

Au-delà de la production locale, l’ambition ne s’arrête pas aux frontières nationales. Sigit a affirmé son intention de transférer une partie de ses commandes internationales vers l’Algérie. L’idée est de faire de certaines unités algériennes des sites d’exportation vers ses clients internationaux. Parmi lesquels figurent des marques prestigieuses comme Volkswagen, Audi, Lamborghini, Mercedes ou encore le groupe Stellantis lui-même.

Enfin, la naissance du groupement à intérêt économique (GIE) entre Siplast et Sigit, officialisée en mai, donne ainsi forme à une vision industrielle structurée. Créer un réseau de sous-traitance solide, compétitif et capable de répondre aux exigences de l’industrie automobile mondiale.