Automobile, blanchiment d’argent et cybersécurité : les instructions de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd’hui le 7 juillet 2025 une réunion du Conseil des ministres. L’ordre du jour a porté sur deux projets de loi relatifs à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel,

ainsi que plusieurs exposés, dont certains liés à des projets de construction automobile.

Après la présentation de l’activité du gouvernement au cours des deux dernières semaines par le Premier ministre, et les interventions des ministres sur les points à l’ordre du jour, le président de la République a donné les instructions, orientations et directives.

Deux projets de loi adoptés : cap sur la transparence et la protection des citoyens

Au début de la réunion, après l’étude et la discussion du projet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, puis du projet de loi sur la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles, le Conseil des ministres a adopté les deux projets de loi.

Le Conseil a tenu compte des orientations de Tebboune. Ce dernier, a affirmé que l’Algérie a instauré des mécanismes rigoureux de contrôle et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, notamment après les progrès importants réalisés dans la lutte contre toutes sortes de crimes. Il s’agit particulièrement de ceux liés aux finances, ainsi que dans la protection des citoyens.

Industrie automobile : Tebboune trace une feuille de route claire et ambitieuse

Le président a salué et encouragé les opérateurs de projets sérieux et agréés, engagés dans la mise en place d’une véritable industrie automobile, rompant ainsi avec les pratiques frauduleuses ayant prévalu avant 2019.

Il a réaffirmé que les autorisations relatives à la fabrication et à l’importation de véhicules relèvent exclusivement du Conseil des ministres.

Le président de la République a insisté sur l’implication impérative des sous-traitants algériens qualifiés dans les différentes spécialités de l’industrie automobile, comme condition essentielle.

Dans ce même registre, Tebboune a ordonné l’ouverture du secteur aux entreprises industrielles nationales, notamment dans les domaines de l’électrification des véhicules, des pièces détachées, etc.

Enfin, il a souligné que l’objectif stratégique est d’asseoir les bases d’une industrie mécanique émergente à travers les projets automobiles en cours, afin de contribuer à hauteur d’au moins 12 % au produit intérieur brut (PIB).

Incendies : vigilance maximale exigée en période estivale

Parmi les directives de Tebboune lors de la réunion du Conseil des ministres, c’est celle d’ordonner une vigilance maximale durant les prochaines semaines marquées par des températures élevées.

À cet effet, il a appelé à la plus grande prudence pendant les opérations de moisson. Il a également exigé la mobilisation de tous les moyens disponibles et la coordination des efforts dans une approche préventive contre tout incendie potentiel.