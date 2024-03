Automobile : 3 000 voitures Geely en route vers les clients algériens

3 000 véhicules Geely sont actuellement en cours de dédouanement dans les ports algériens, après l’arrivée d’une troisième cargaison en provenance de Chine ce mercredi 20 mars.

Cette cargaison comprend environ 1 000 voitures, s’ajoutant aux 2 200 déjà présentes au port de Djen Djen à Jijel depuis le 7 et le 16 mars.

Une quatrième livraison est attendue le 29 mars, et les livraisons aux clients commenceront dès que les procédures de dédouanement seront terminées et que les véhicules seront acheminés vers les agences Geely à travers le pays.

La demande pour les voitures Geely reste très élevée, avec plus de 32 000 ventes confirmées et 6 000 dossiers de demande en cours de traitement. La plateforme numérique de Geely a enregistré plus de 60 000 demandes, un chiffre record.

Rappelons que Geely Algérie prévoit de construire une usine de montage à Médéa d’ici 2026, avec une capacité de production annuelle de 50 000 véhicules. Les modèles GX3 Pro, Coolray et Emgrand seront fabriqués dans cette usine, et seront également exportés vers l’Afrique.

Geely est l’un des constructeurs automobiles les plus populaires au monde, et son succès en Algérie est une preuve de la qualité et de la compétitivité de ses produits. La marque figure d’ailleurs parmi les huit groupes automobiles les plus demandés au niveau international, ce qui renforce sa position d’acteur majeur dans l’industrie automobile mondiale.