Autodétermination de Kabylie : l’Algérie accuse ouvertement le Maroc

Les tensions entre l’Algérie et le Maroc ont atteint leur paroxysme, et connaissent de nouvelles tournures, des tensions qui ont été exacerbées par la présentation d’une note officielle dont laquelle le Maroc soutient publiquement et explicitement le « droit à l’autodétermination du peuple kabyle ». L’Algérie a vite riposté.

En effet, depuis la tribune virtuelle du Mouvement des « Non Alignés », le Maroc a plaidé l’autodétermination du peuple kabyle. Les officiels marocains ont remis le dossier sur la table, ils ont distribué à tous les pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dont le contenu affiche un soutien public et explicite du Maroc au droit à l’autodétermination du peuple kabyle.

Ainsi, le représentant permanent du royaume chérifien aux Nations Unies, Omar Hilale, a plaidé les revendications du peuple kabyle, dans sa réponse à l’intervention du nouveau ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, largement en faveur du Front Polisario, durant le débat général de la réunion ministérielle virtuelle du Mouvement des Non Alignés (MNA), les 13 et 14 juillet.

Alger riposte

Quelques heures après, et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a condamné l’acte, et a accusé le Maroc d’irresponsabilité et manipulation, et de soutien au groupe terroristes.

Le MAE, a écrit dans son communiqué, » La représentation diplomatique marocaine à New York a fait distribuer à tous les pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dont le contenu consacre formellement l’engagement du Royaume du Maroc dans une campagne hostile à l’Algérie ».

Le communiqué poursuit : « Cette communication constitue un aveu de culpabilité concernant le soutien marocain multiforme actuellement apporté à un groupe terroriste connu, comme ce fut le cas avec le soutien aux groupes terroristes qui ont causé l’effusion de sang des Algériens au cours de la « décennie noire ».

Le communiqué souligne : « Cette déclaration diplomatique marocaine risquée, irresponsable et manipulatrice s’inscrit dans une tentative à courte vue, réductrice et vaine visant à créer une confusion honteuse entre la question de la décolonisation ainsi reconnue par la communauté internationale et ce qui est un complot contre l’unité de la nation algérienne. » .

Le ministère des Affaires étrangères a souligné : « Cette déclaration contredit directement les principes et accords qui structurent et inspirent les relations algéro-marocaines, en plus d’être en contradiction flagrante avec le droit international et le droit constitutif de l’Union africaine ».

Et de conclure : « L’Algérie condamne fermement cette grave dérive, y compris contre le Royaume du Maroc lui-même à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Face à cette situation née d’un acte diplomatique douteux émis par un ambassadeur, l’Algérie, république souveraine et indivisible, a le droit d’attendre une explication de la position officielle. »