Autodafé du Coran : le MAE convoque des représentants des ambassades du Danemark et de la Suède

Le ministère des Affaires étrangères a convoqué aujourd’hui l’ambassadeur du Danemark et le chargé d’affaires de l’ambassade de Suède en Algérie.

Le but derrière cette convocation est d’exprimer la protestation officielle de l’Algérie et sa ferme condamnation des incidents récents d’incendies et d’insultes au Saint Coran qui ont eu lieu à Copenhague et à Stockholm.

D’après le communiqué, ces actes immoraux et non civilisés, qui touchent au caractère sacré des musulmans du monde entier et blessent profondément leurs sentiments, ont suscité l’indignation de la communauté algérienne à l’étranger.

Le ministère des Affaires étrangères souligne que de tels comportements ne peuvent être justifiés par la liberté d’expression, car ils dépassent largement les limites du respect mutuel et de la coexistence pacifique entre les peuples.

Le ministère a donc demandé aux autorités danoises et suédoises de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la répétition de tels actes, qui sont contraires aux valeurs divines et aux normes internationales.

Le MAE a réaffirmé l’importance de respecter les croyances religieuses de chacun et de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle pour préserver la paix et l’harmonie dans le monde.