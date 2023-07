Autodafé du Coran à Stockholm : Ahmed Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue suédois

Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue suédois, Tobias Billström, exprimant ses sincères condoléances pour les victimes des incendies qui ont sévi le pays hier.

Billström a exprimé la solidarité et le soutien de la Suède aux côtés de l’Algérie dans cette douloureuse circonstance. Lors de cet échange, le ministre suédois a également salué la profondeur et la richesse des relations historiques entre l’Algérie et la Suède, soulignant l’importance que son pays accorde à ces liens et son engagement à les renforcer et à les diversifier pour servir les aspirations des deux nations amies.

| À LIRE AUSSI : Autodafé du Coran : le MAE convoque des représentants des ambassades du Danemark et de la Suède

Le ministre suédois a également exprimé le profond regret de son pays et son rejet catégorique des incidents de profanation du Noble Coran à Stockholm, qu’il a qualifiés d’ignobles. Il a toutefois mentionné les restrictions constitutionnelles qui limitent la capacité du gouvernement suédois à dissuader de tels comportements.

Une loi pour éviter la répétition de ce genre d’incidents ?

Dans un élan de transparence, Tobias Billström a informé son homologue algérien de l’initiative prise par le ministère suédois de la justice d’envisager la possibilité d’adapter la loi suédoise relative au maintien de l’ordre public pour remédier à ces comportements inacceptables.

En réponse, le ministre Ahmed Attaf a évoqué le contenu du message officiel adressé à la mission diplomatique de la Suède en Algérie. Ce message contient la protestation officielle de l’Algérie et sa ferme condamnation de ces actes immoraux et non civilisés qui portent atteinte au caractère sacré des musulmans du monde entier et blessent leurs sentiments.

| À LIRE AUSSI : Mort de Nahel en France : le ministère algérien des affaires étrangères réagit

Le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé que ces actes odieux vont à l’encontre des valeurs et traditions suédoises d’ouverture, de coexistence et d’inclusion sans discrimination ni exclusion. Il a souligné l’importance de préserver le respect mutuel et le dialogue entre les peuples, afin de construire un monde de tolérance et de compréhension réciproque.