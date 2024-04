Auto Expo 2024 : L’incontournable salon de l’automobile d’Alger revient cet été

La Société Algérienne des Foires et d’Exportation (SAFEX) a annoncé l’ouverture des inscriptions pour les participants au Salon international de l’automobile « Auto Expo 2024 », qui se tiendra du 9 au 15 juillet prochain.

Considéré comme l’un des événements phares du calendrier national, « Auto Expo » attire chaque année un large public de passionnés d’automobile et de professionnels du secteur, affirme le communiqué de SAFEX. L’édition 2024 promet d’être encore plus riche et plus diversifiée, avec la participation de nombreux constructeurs et équipementiers automobiles venus d’Algérie et d’ailleurs.

De plus, il coïncide avec le retour des concessionnaires automobiles agréés et la reprise de la commercialisation des véhicules neufs. Les entreprises et les concessionnaires automobiles intéressés peuvent s’inscrire en ligne via ce lien dédié.

En effet, 12 concessionnaires de véhicules touristiques et utilitaires ont été agréés au 31 décembre dernier, et ce nombre devrait augmenter dans les mois à venir. La nouvelle liste des concessionnaires agréés sera dévoilée prochainement, et tous sont attendus au salon pour présenter leurs dernières nouveautés.

Auto Expo 2024 : Faut-il s’attendre à des réductions sur les prix des voitures ?

Le retour du Salon de l’automobile est également motivé par le retour des importations et la relance de la fabrication locale, notamment avec l’arrivée de la marque italienne Fiat. De nombreux véhicules sont attendus sur le marché algérien dans les prochaines semaines, et le salon sera l’occasion idéale pour les concessionnaires de les présenter au public.

Enfin, les clients automobiles attendent avec impatience des réductions importantes lors de ce salon. Les Algériens étaient habitués dans le passé aux plus grosses promotions et au dévoilement de nouveaux modèles, et ils espèrent que cette édition 2024 sera à la hauteur de leurs attentes.

Le salon sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir les dernières nouveautés en matière de véhicules, d’équipements et d’accessoires automobiles. Ils pourront également assister à des démonstrations, des conférences et des ateliers thématiques.