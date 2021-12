A l’étranger, les personnes présentes sur le territoire en situation irrégulière tentent de trouver refuge et de s’abriter à l’aide des associations et grâce au soutien des habitants. Parfois, certains prennent les choses en main de la mauvaise manière, choisissant de survivre en empruntant le chemin de la criminalité et la délinquance.

Aux Yvelines dans la grande couronne de la région Île-de-France, un propriétaire s’est rendu à son domicile pour découvrir que ce dernier est squatté par deux personnes. Il ne s’agit pas de deux personnes « anodines », mais plutôt de voleurs. Le propriétaire a informé la police le 1er décembre dernier que des inconnus occupaient illégalement son domicile.

Les services de la police ont, à leur tour, découvert suite à l’interpellation de ces individus, qu’il s’agit de deux jeunes algériens de 17 et 25 ans. Ce duo a transformé le domicile du monsieur en une véritable cachette dans laquelle les deux jeunes dissimulaient leurs butins illicites, autrement dit, les objets qu’ils avaient volés.

Auteurs de 17 vols

L’enquête de la police a révélé que les deux algériens sont en situation irrégulière, ils ont commis 17 vols différents qui ont même touchés les voisins habitant pas loin du domicile dans lequel ils squattaient. Après un inventaire effectué par les enquêteurs de la sûreté urbaine, on a pu faire le lien entre les délinquants et des vols commis dans les villes limitrophes.

Suite à quoi, l’algérien âgé de 25 ans a pris 18 mois de prison avec incarcération immédiate et son « associé » âgé de 17 ans a été mis en examen puis a été libéré.