Auteur d’un triplé dont un but magistral : la soirée légendaire de Gouiri au Vélodrome

L’Olympique de Marseille a écrasé le Stade Brestois sur un score sans appel de quatre buts à un, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Amine Gouiri aura été le grand artisan de ce brillant succès, en étant l’auteur d’un triplé, dont un but magistral. L’international algérien a illuminé le vélodrome.

Les Marseillais, de retour d’un stage de cohésion en Italie, ont rapidement pris les devants grâce à une frappe croisée de Gouiri (8′). Malgré l’égalisation de Sima (24′), l’OM a repris l’avantage par l’intermédiaire de Greenwood (36′).

Le moment fort de la rencontre survient juste avant la pause, lorsque Amine Gouiri inscrit un but exceptionnel d’un retourné acrobatique après un contrôle de la poitrine (44′). L’international algérien ne s’arrête pas là et complète son triplé en seconde période (63′), profitant d’une passe de Rabiot pour porter le score à 4-1.

Cette performance XXL de l’attaquant marseillais, auteur de trois réalisations dont un geste technique d’exception, permet à l’OM de s’imposer largement face à des Brestois qui n’avaient plus d’enjeu dans cette fin de championnat. Une victoire qui valide parfaitement la semaine de cohésion des Olympiens.

Amine Gouiri 💫 Pour l’Olympique de Marseille , son extraordinaire but en retourné 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/NkhGXRDt4T — Vibrons Foot (@VibronsFoot) April 28, 2025

« Le plus beau but de ma carrière »

Lors de la zone mixte d’après-match, Amine Gouiri a livré ses impressions devant les médias français. Il se dit content de son triplé mais surtout de la victoire de son équipe.

« Ça fait toujours du bien de marquer en tant qu’attaquant. Surtout avec un triplé. Franchement, à la mi-temps, quand j’ai mis le doublé, je pense à mettre le triplé et je l’ai mis avant ma sortie, donc je suis très content. Et en plus il y a la victoire, il y a les 3 points, donc le plus important », dira-t-il d’emblée.

L’international algérien avoue que c’est le plus beau but de sa carrière. « Franchement, je pense que la bicyclette est l’un des plus beaux buts de ma carrière. C’est le contrôle qui fait la différence, je me la lève et après, à l’instinct, je tente la bicyclette, elle rentre au fond. Quand on voit comme ça, on dirait que c’est facile, mais ce n’est pas facile. Je ne le vois pas rentrer, j’entends juste les supporters. Après, je suis parti célébrer comme un fou ».

Et d’ajouter : « C’était un moment magique. Je l’ai déjà tentée à l’entraînement, quand on fait des tennis ballon, c’est tout. Mais en match je n’ai pas le souvenir, je n’ai pas l’habitude de tenter ce genre de geste »